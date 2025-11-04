Se conoció la frase con la cual amenazaron a Juanita Tinelli: “Se tienen que cuidar»

Juanita Tinelli, hija de Marcelo Hugo, generó revuelo al exponer que sufrió amenazas de muerte de parte de una persona, según Laura Ubfal, cercana a la familia. A raíz de la llamada que recibió la modelo, tomó la decisión de realizar una denuncia en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y fue asistida por la Justicia

En las últimas horas, el periodista de policiales, Mauro Szeta, dio a conocer la frase con la cual amenazaron de muerte a la modelo, dirigida no solo a ella, sino a toda su familia.

“Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”, habrían sido las palabras que Juanita escuchó por teléfono y que la llevó a realizar una denuncia.

Según trascendió en los medios, la joven recibió la inmediata ayuda de parte de la Justicia: «El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”, informó Ubfal.

Y explicó: “(La denuncia) Fue de una persona conocida, alguien muy cercano al entorno. No pueden creerlo. Juana se lo contó a su familia. Ella intuye, sabe quién es”.

“Viene por el tema del fútbol”, cerró.