El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Wanda Nara alcanzó un nuevo pico de tensión luego de una discusión que comenzó en privado y se trasladó al terreno público. La panelista de LAM no escatimó en críticas hacia la empresaria y mediática que la bloqueo de redes sociales.

Yanina Latorre le dijo de todo a Wanda Nara luego de la discusión que tuvieron por chat

Todo comenzó cuando Latorre reveló detalles de la disputa en su programa radial. «Wanda me bloquea de Instagram y me bardea por WhatsApp. Bloqueó a toda mi familia», afirmó Yanina.

El ataque de Yanina se debe al intercambio de mensajes en el que Wanda le recriminó sus comentarios sobre su vida personal. «Me dijo que debería escuchar a los menores en vez de decir la cantidad de cosas que digo. Hasta mencionó que el colegio denunció cosas que yo ni sabía», agregó.

La pelea escaló cuando Latorre respondió a las acusaciones de Nara sobre su exesposo, Maxi López, y los episodios de violencia que se le atribuyen. «Si Maxi fue violento, desaparecer mucho tiempo también fue violencia. ¿Qué culpa tengo yo? Las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país. ¿También las manipulé? se defendió Wanda en el chat y la panelista no dudó en contraatacar: Es capaz», ironizó.

El cruce no quedó ahí. Yanina apuntó directamente a Wanda como «la única culpable» en el conflicto por la custodia de sus hijas, fruto de su relación con Mauro Icardi: «Las nenas quieren ir con el padre y ella no las deja», sentenció, dejando entrever que Nara estaría interfiriendo en la relación de las menores con su ex. «A los chicos les entra todo lo que se habla», reflexionó, sugiriendo que las palabras de Wanda podrían estar influyendo negativamente en ellas.

El cierre de Latorre no estuvo exento de sarcasmo. «Le mando un beso a Wanda. ¿Sigue en el hotel de Ezeiza con L-Gante?»