Yanina Latorre se cansó y le respondió con fuertes insultos a Estefi Berardi

Yanina Latorre le dedicó un mensaje contundente a Estefi Berardi en Twitter. La panelista de LAM le contestó a su ex compañera, que hizo referencia a la demanda por la cual están enfrentadas en la Justicia.

“Una cosa es cuando uno dice algo para informar y otra cosa es cuando alguien dice algo para dañar, con maldad y real malicia para desprestigiar y ensuciar. Por algo es la panelista más denunciada del país. Tiene 10 juicios futuros”, afirmó Stefi Berardi, panelista de Mañanísima.

En su Twitter, la integrante de LAM le contestó con todo: “Avísenle a esta inútil que NO tengo juicios… Esta mitómana vive colgada de mí. Solamente tengo el de ella (el juicio) por no haber contado sus chats”.

En un segundo tuit, Yanina Latorre redobló su apuesta contra Estefi. «Dejá de mentir advenediza. No tengo juicios. Jamás perdí una demanda. Solamente tengo la tuya y me la paso bien por el cul… ¡Soltame aspiracional, que a mi nivel no vas a llegar! Estás obsesionada y sos una burra”, remató.