Yanina Latorre se metió en el LizyGate y comentó que la conductora “no es contundente” con su relato

El «LizyGate» suma un nuevo capítulo con las declaraciones de Yanina Latorre, quien no dudó en meterse de lleno en la polémica que involucra a Lizy Tagliani y Viviana Canosa. Según Latorre, el relato de Lizy “no es contundente” y destapó una serie de acusaciones.

Yanina Latorre contó por qué Viviana Canosa no habló antes sobre los hechos de Lizy Tagliani

Latorre compartió una conversación con Canosa, quien le habría confesado su frustración: “Siempre lo tuve, pero nunca lo conté porque ahora la veo haciéndose la boluda, la perfecta, la puritana, y nunca se hace cargo de nada”. En este contexto, Ximena Capristo aportó más datos, asegurando que Viviana nunca reveló públicamente que despidió a Lizy por “robarle”, sino que atribuyó la decisión a otra persona que reemplazó a Musetti durante una enfermedad.

Canosa, según Latorre, cubrió a Lizy durante mucho tiempo: “Me afanaba de todo, yo me hacía la boluda, hasta que se fue al carajo. La tengo filmada”. Estas palabras refuerzan la idea de que Viviana guardó silencio para protegerla, pero su paciencia se agotó.

El punto de inflexión, según Yanina, fue el monólogo de descargo que Lizy realizó en La Peña de Morfi. Latorre calificó el momento como “la cagada del siglo” y aseguró que el texto leído por Tagliani estaba escrito en una cartulina y no reflejaba sus verdaderos sentimientos: “Antes de salir al aire, se reunió con la cúpula de Telefe. No quería hablar, la obligaron a leer. Le temblaban las manos, no lo escribió ni lo siente, y se nota”.