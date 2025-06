Yanina Latorre, sin filtro, tras la condena a Cristina: “Me encantaría verla en un penal”

Luego de que La Corte Suprema rechazó el recurso de queja y ratificó la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner, la periodista de espectáculos Yanina Latorre sostuvo que “es un día histórico” y fantaseó con ver a la ex presidenta detenida en un penal.

Yanina Latorre: “Preso es estar preso”.

Latorre abandonó por unos minutos el “Wandagate” y las primicias entre las que se la puede ver habitualmente, entre romances e infidelidades, y opinó de lleno sobre la ex mandataria. Así, en principio, señaló: «Los boludos como -Diego- Brancatelli van a pedir que salga la gente a la calle a quejarse y hay otros que van a salir a festejar”.

“Es un día histórico. Una ex presidenta como Cristina que se creía la reina del poder y pensaba que iba a estar in eternum (…) Seis años condenada, totalmente ratificada y va a ir un año y medio a prisión efectiva”, continuó la panelista de LAM.

“Después se verá si pide o no, la condicional. Me encantaría verla en un penal, no es lo mismo estar en la cárcel que estar cómodo en tu casa con la empleada doméstica, la cocinera y todo lo que afanó. Va a vivir de la guita que afanó y con todas las comodidades”, añadió al tiempo que diferenció: “Preso es estar preso”.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”.