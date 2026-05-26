Súper RIGI: todos los beneficios y requisitos del nuevo régimen que se envió al Congreso

Súper RIGI: uno por uno, todos los beneficios y requisitos para adherirse al nuevo régimen

Nación presentó en el Congreso el proyecto de ley Súper RIGI, se trata de un nuevo Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones que ofrecerá mayores ventajas que el programa vigente.

El proyecto, según lo anunciado por Javier Milei, tendrá «mayores ventajas que el RIGI original» que se orientaba solo a industrias de vanguardia como la IA, biotecnología avanzada y semiconductores. El nuevo RIGI se «aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina».

Todos los beneficios y requisitos para adherirse al nuevo régimen

El nuevo proyecto fija una inversión mínima de US$1.000 millones por proyecto y la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años.

Los interesados deben constituir un VPU (Vehículo de Proyecto Único) con objeto exclusivo y activos afectados únicamente a la actividad promovida. Al mismo tiempo, se indicó que el acceso a los beneficios nacionales queda supeditado a la adhesión expresa de provincias y municipios que deberán comprometerse a no aplicar nuevo gravámenes locales.

El núcleo del beneficio radica en la carga fiscal la cual será, según el Gobierno, más reducida y competitiva. El documento detalla los siguientes puntos al respecto:

Ganancias: Alícuota fija del 15% y régimen de amortización acelerada.

Dividendos: Tributarán al 7%, reduciéndose al 3,5% tras cuatro años de adhesión.

IVA: Se introducen Certificados de Crédito Fiscal transferibles para cancelar el impuesto facturado por proveedores en las inversiones.

Aduana: Exención total de derechos de importación para bienes de capital y de derechos de exportación para los productos del proyecto.

El régimen permite la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% al primer año, 40% al segundo y 100% al tercer año.

No habrá obligación de liquidar divisas por aportes de capital o financiamientos externos.

En cuanto a la seguridad social, se fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales de nuevas relaciones laborales.

Nación remarcó que el Súper RIGI ofrece estabilidad normativa por 30 años en todos sus incentivos, blindándolos contra futuras leyes más gravosas. También garantiza el acceso al arbitraje internacional (CIADI, CCI o CPA) para resolver disputas con el Estado Nacional, reconociendo estos derechos como inversiones protegidas por tratados internacionales. El plazo de adhesión es de cinco años, con opción a uno de prórroga.

Con información de Noticias Argentinas