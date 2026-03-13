Zendaya se mostró con su alianza tras el casamiento secreto con Tom Holland

La actriz estadounidense Zendaya realizó una de sus primeras apariciones públicas tras filtrarse que se casó en secreto con el actor australiano Tom Holland. La pareja que se conoció durante las grabaciones de Spiderman habría caminado por el altar a fines del 2025.

Tras hacer una breve aparición en la París Fashion Week, la protagonista de Euphoria asistió al 19° almuerzo anual de Essence Black Women in Hollywood, un evento que reúne a figuras destacadas de la comunidad afrodescendiente en Los Ángeles.

Zendaya rompió el silencio con un gesto tras los rumores de casamiento con Tom Holland

Desde su llegada, se mostró cómplice con la prensa del evento, reaccionando de manera divertida ante los comentarios sobre su nuevo corte de pelo y su nuevo apodo “Señora Holland”.

Dentro de la gala, la actriz Marsai Martin bromeó en el escenario sobre los rumores de casamiento de Zendaya y le pidió «una señal» para confirmar si tenía que ir a “comprar un regalo”.

Su reacción fue sutil pero contundente: se tapó la cara con ambas manos, mostrando una alianza en su dedo índice, donde antes había un gran anillo de compromiso.