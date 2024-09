Zoe Bogach, cancelada en redes sociales: revelaron comentarios racistas de la ex Gran Hermano

Zoe Bogach, la exparticipante de Gran Hermano, quedó expuesta y fue acusada de racista en redes sociales, luego de que utilizara una cuenta privada para emitir una opinión sin pensar que se podía filtrar y provocar su cancelación. Qué pasó.

Por qué cancelaron a Zoe Bogach en redes sociales

En su cuenta personal de X, cerrada con un candadito para darle privacidad, la exparticipante de Gran Hermano Zoe Bogach dejó polémicos comentarios que se filtraron y la llevaron a la cancelación de los seguidores del reality de Telefe.

“Hola, quiero usar mi Twitter personal”, escribió Zoe en su cuenta privada, pero una seguidora le pidió que no lo hiciera: “Usalo acá. No te vamos a hatear. Somos tu fiel comunidad”. Entonces, la ex GH le respondió en privado, sin imaginar que se iba a filtrar ese mensaje: “Harta de los marrones haters”, aseguró.

Una de las polémicas declaraciones de Zoe Bogach.-

“Zoe, filtraron tu Twitter privado”, le advirtieron, entonces decidió hacer un vivo en TikTok para responder a esta polémica. “Ya lo sé. Me chupa un huevo. ¡Ay, chicos! Dale. ¿Quién no es racista en esta vida? Todo el mundo. Me chupa un huevo”, manifestó la modelo.

“Racista no, clasista. Lo que sea. Me chupa un huevo”, cerró Zoe Bogach, alimentando aún más sus polémicas declaraciones.

Emma Vich, el subcampeón de Gran Hermano, sacó un tema y apuntó contra Cata Gorostidi

Dos meses después de abandonar la casa de Gran Hermano, coronándose como subcampeón, Emma Vich regresó al mundo de la música. Este miércoles, el exjugador publicó su nuevo tema «Los 2000’s» donde adoptó una estética estadounidense de inicios de esa década.

El «hermanito» se lució con un look «iconic» lleno de brillos y una divertida coreografía. Sin embargo, la canción, que ya acumula más de 20 mil reproducciones, también llamó la atención por retomar su guerra personal con Catalina Gorostidi.

Adentro de la casa, los exparticipantes tuvieron múltiples discusiones y la pediatra fue eliminada del certamen por una de ellas. La canción inicia con un audio de Catalina con su voz distorsionada, donde se la escucha insultándolo en una de sus peleas.

«No vas a bailar ni con Tini ni con Lali ni vas a tener tu show de una hora y media» se escucha decir a Gorostidi. Ante esto, la exparticipante simplemente se limitó a tuitear: «Jajaja siempre protagonista».

Con información de Noticias Argentinas.-