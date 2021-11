Referentes escolares en tecnologías reclaman por estabilidad en sus puestos

Los problemas con los encargados de poner a punto el sistema informático de las escuelas públicas tienen larga data. Pero a principios de mes el Ministerio de Educación escribió un nuevo capitulo en la historia. Mediante una nueva resolución modificó un acuerdo de 2015, lo que generó preocupación sobre la continuidad laboral de los referentes.

“Nos perjudica porque no exigimos quedarnos de forma coactiva en las escuelas. Entendemos que no son una bolsa de trabajo”, comentó Daniel Castañares, vocero de cerca de los 150 técnicos especializados en TIC’s afectados en toda la provincia.

Los trabajadores piden al gobierno que se le asegure una permanencia en sus puestos de trabajos, muchos de los cuales llevan de 10 a 15 años ejerciendo en las escuelas. Un primer avance se logró en 2015 mediante una normativa que obligaba a realizar una «trayectoria de formación» con capaciones durante 2 años para lograr la efectivización en los cargos.

Así mismo en aquel momento se obtuvo el traspaso a la categoría de interinos puros, en donde solo se los podía reemplazar por aquellos que posean un puntaje de nueve en la carrera docente.

Mi postura es que nos aseguren, titularicen y luego hagan todas las capacitaciones que quieran. Pero yo ya no confío más porque no cumplen. Queremos tener un estatus de estabilidad laboral real Natalia Franco, referente en TICs

Desde ese momento, el sector esperó por parte de la cartera la directriz para comenzar a desarrollar las capacitaciones en busca de la estabilidad del puesto. No fue hasta octubre del año pasado cuando iniciaron las inscripciones de postulantes para acceder a esta condición.

Luego de una revisión de los inscriptos, el Consejo Provincial de Educación decidió hacer una diferenciación entre quienes poseen formación académica y quienes solo alcanzaron a terminar secundaria, otorgando menor puntaje que el requerido a estos últimos. «Se requiere de la aprobación de recorridos formativos y valoración diferenciada para los que poseen título de educación superior y/o universitario y para los y las que poseen título de educación secundaria como máximo alcanzado», establece la normativa 5118 del 2 de noviembre

Esta situación provocó escozor ya que la mayoría de los actuales trabajadores TICs accedieron al cargo con una formación técnica, ya que no están autorizados a impartir conocimientos a los alumnos. “La mayoría somos técnicos en un 90 por ciento. El cargo de referente es 85 por ciento técnico, no necesitas conocimientos pedagógicos. Incluso nosotros no podemos estar solos en la sala con los chicos porque ese es trabajo de los docentes”, precisó Cristian Flores, referente hace 11 años y actual estudiante de la docencia en TICS.

La situación fue expuesta en la mesa de discusión en el último congreso de Unter, ocurrido en octubre en Roca. Las diferentes seccionales acordaron dar su apoyo para que la medida se derogara. Aunque la dirección central no realizó ninguna solicitud formal ante las autoridades, según denunció el grupo.

«Me parece que hay una mano negra dentro de un sector y que intervino. Nos dijeron que no podían dejar sentar un precedente de poner un punto nueve en dos años. Pero un sindicato no puede ir en contra de los compañeros y compañeras. Nos pidieron que esperemos a volver a discutirlo en un congreso«, resaltó con malestar Castañares