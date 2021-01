Regata del río Negro: los que se suben al bote y desafían el calendario

“Tengo 70 años recién cumplidos y venir a competir aquí es sólo una cuestión de actitud. Hay que poner todo lo que tenemos”. Con ese espíritu se presenta Luis Tucci, el palista de mayor edad de todos los que están tomando parte de este edición 45 de la Regata del río Negro. Su sonrisa permanente y su sombrero tipo Piluso ya lo transformado en uno de los personajes más pintorescos de la Regata.



Forma parte del numeroso grupo que compiten en K1 520 y representa a la Escuela de Canotaje Dos Puentes de la comarca Viedma-Patagones, club que está haciendo su estreno en esta Regata.

“Compito conmigo mismo y lo hago sin ningún tipo de presión deportiva”, aclara Luis, que está corriendo su segunda Regata. La anterior fue en el 2015.



Otro dato curioso de este palista es que no sabe nadar y compite con un chaleco salvavidas puesto. Para Luis no es un problema. “No es una condición necesaria para tomar parte de esta prueba. Solo hay que tener puesto el chaleco y respetar el río. Este es un deporte muy lindo, más allá que mi fuerte es la bicicleta y el duatlón”.



El representante de la Agrupación Dos Puentes, al llegar el martes a Choele Choel (Foto/Jorge Tanos)

Tucci no pudo correr el año pasado y este verano los riesgos para gente de su edad en tiempos de pandemia, no fueron impedimento. “Si uno cumple con los protocolos y no se descuida, no puede haber problemas. No hay que confiarse, sólo cuidarse”.

Tucci pertenece a la Agrupación Dos Puentes, que está debutando en la Regata. "Estamos teniendo muy buenos logros para ser nuestra primera participación. Todos estamos muy felices de poder estar acá compitiendo.