Regina: estos jóvenes crearon un whisky con sabor a valle

Como el origen de la agricultura, el inicio del whisky tiene varias hipótesis. Al parecer, fue una combinación de sucesos. Comenzando con el proceso de destilación, hace más de 3.000 años a.c, el desarrollo de utensilios y pruebas con cereales, inmediatamente posterior al proceso de domesticación de plantas y animales.

A través de las rutas comerciales, la elaboración de la bebida toma dirección hacia India y Egipto. Las pruebas en las técnicas y tratamientos en el producto van perfeccionándose, al mismo tiempo que se desarrollan utensilios específicos para su elaboración. Tal es el caso del alambique, mejorado por los árabes. Entre guerras, conquistas y comercio, la destilación llega a Europa. Los registros indican que antes del siglo XV, en Escocia, unos monjes realizarían lo más aproximado a lo que hoy conocemos como whisky. Este aquae vitae, expresión en latín de "agua de la vida”, fue primero utilizado en la medicina, al tratar dolencias, infecciones, problemas estomacales, utilizado para calentar el cuerpo y también con fines religiosos y espirituales.

Y la ruta continuó, como continúa el proceso de combinar técnicas, controlar tiempos, desarrollar utensilios e incorporar ingredientes. Rarakün, combinación ruidosa de los elementos naturales en mapudungun, es el primer whisky premium elaborado en el Alto Valle de la provincia de Río Negro. La estudiante Nadia Salazar, es la alquimista que logró desarrollar este elixir.

Nadia es estudiante de la Licenciatura en Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue, sólo le quedan dos exámenes finales para recibir su título. Eligió la carrera por la inquietud de conocer los procesos químicos detrás de los alimentos. La posibilidad de integrar equipos de investigación, y paralelamente colaborar con profesionales en la rama de la industria alimentaria, despertaron en Nadia las ganas de avanzar en el desarrollo de un producto novedoso.

“Durante la carrera, aprendemos a conocer muy bien los procesos de elaboración de los productos más populares de acá de la zona, como la sidra, la cerveza y el vino. Personalmente, siempre me gustó mucho el proceso de la cerveza. Hablando esto con mi novio que también es estudiante, dijimos ¿por qué no hacemos whisky? Es una bebida que no se produce en la región y en su proceso, se asemeja en parte a la elaboración de la cerveza". Así, como cuenta Nadia, fue el inicio de Rarakün, el primer whisky elaborado en el Alto Valle.

Rarakün es una bebida producida en su totalidad con cebada malteada de origen nacional, con una levadura desarrollada especialmente para whisky de malta, más agua. Luego de su doble destilado, es añejado en barricas de roble americano.

“Al whisky lo criamos dos veces. Una en la teoría, diseñando cada etapa, su proceso de elaboración, sus tiempos, sus temperaturas, la incorporación de levaduras, la definición de que equipos a usar, qué barricas, siempre teniendo en cuenta las variables climáticas de nuestra zona. Una vez definido todo esto, sigue la etapa de hacerlo realidad", comparte Nadia.

Nadia Salazar y su pareja Cristian Catanzaro, con la colaboración de familiares, de esfuerzo propio, mucho trabajo y tiempo, actualmente están armando su micro destilería. Ya cuentan con dos alambiques de cobre con distintas capacidades, olla de maceración, dos fermentadores y un molino destinado al grano de malta.

Una bebida bien lograda.

En pleno verano patagónico del 2021, salió una edición limitada de 80 botellas de Rarakün. A través de la difusión de este evento principalmente en las redes sociales, dieron a conocer su tan esperado resultado. Con algo de incertidumbre por la respuesta de la gente, en 12 días se quedaron sin stock, y con planilla en mano registraron a quienes quedan a la espera de su próxima partida.

Respetando los tiempos necesarios, cuidando la calidad, la inocuidad y la elaboración artesanal, Nadia y Cristian, diseñan y anhelan una admirable escala de producción para los próximos años. Lograr abastecer al mercado nacional y continuar el recorrido de la bebida por las rutas de exportación, es su alcanzable deseo.

