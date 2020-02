Regina: preocupa falta de transporte en las noches para barrios alejados

La baja de frecuencias que en los últimos meses implementó la empresa de transporte interurbano de pasajeros de la zona, es un motivo de preocupación para vecinos de Regina que viven en la zona rural y barrios alejados, porque ya no cuentan con servicios nocturnos.

Integrantes de la Asamblea de Vecinos por el Techo Propio, expusieron ante los concejales de Villa Regina la preocupación por la baja de frecuencias de recorridos del servicios interurbano y sostener la necesidad de contar con servicios en horarios de noche.

“En pocos días más comienzan las clases y muchos jóvenes que concurren a las escuelas nocturnas y viven en barrios alejados en la zona rural hacia el sudeste de Regina no van a tener un colectivo para volverse a sus casas. Son chicos que ingresan a las 18 a la escuela y salen entre las 23:30 y las 24”, comentó Norma Dardik como vocera del grupo de vecinos.

Explicó que en muchos casos los jóvenes residen en el barrio Villa Alberdi, situado dentro de la zona de chacras a cinco kilómetros al sudeste de la planta urbana de Regina, o de sectores rurales linderos.

Puntualmente plantearon el reclamo por el servicio interurbano de pasajeros que presta la empresa Ko Ko que une Villa Regina con Chichinales por caminos de la zona rural, con recorridos que pasan por Villa Alberdi.

“Anteriormente había servicios a primera hora de la mañana, sobre el mediodía, en la tarde y en la noche; pero este último ya no se brinda. Es decir que los chicos que salgan a las noche, no van a tener colectivo. Esto implicará que tendrán que moverse en bicicletas o motos, o que sus familias tengan que venir a buscarlos. Estamos hablando de familias de trabajadores que muchas veces no tienen el dinero para poder cargar combustible en una moto”, remarcó Dardik.

Por su parte el Concejo Deliberante se comprometió a realizar las gestiones para que la empresa Ko Ko revea la posibilidad de establecer nuevamente el horario nocturno del servicio entre Regina y Chichinales por la zona rural.