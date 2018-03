Absolvieron a los cuatros imputados por fraude en el hospital de Zapala

La jueza Patricia Lupica Cristo absolvió de culpa y cargo a los cuatro imputados por el delito de defraudación a la administración pública en perjuicio del hospital de Zapala. La magistrada cuestionó la investigación realizada por el fiscal Marcelo Jofré y sostuvo que no le brindó elementos para determinar si existió un perjuicio patrimonial.

Desde el ministerio público fiscal adelantaron que aguardarán la sentencia para evaluar un posible pedido de impugnación ordinaria sobre el fallo.

De esta forma, el ex director, Luis Ciani y tres empleados: el ex jefe de Servicios Generales, Mauricio Fernández; la ex gerente, Lidia Arce, y el administrativo de Gerencia, José Castillo quedaron desvinculados de la denuncia que fuera impulsada por el gremio ATE.

La prueba central del debate fue una pericia contable oficial que determinó que no existió perjuicio para el Estado.

A lo largo del proceso hubo duros cuestionamientos de parte de los abogados defensores para con el fiscal Jofré. “Queda claro que no resiste la presión mediática ni política”, sostuvo en un tramo de su alegato el defensor Rubén Bortolatto. En el mismo tono se pronunció Pablo Tomasini, otro de los letrados particulares que se desempeñaron en el juicio.

En sintonía, la jueza Lupica Cristo dejó entrever su malestar con el desempeño de la fiscalía al advertir que “se generó una expectativa mediática”.

“Me sentí agraviado por la violencia del discurso de los defensores. Luego ese comportamiento fue avalado por la jueza, lo cual es todavía más grave”, indicó Jofré quie había acusado a estos cuatro empleados por el supuesto delito de fraude a la administración pública tras haber cobrado guardias que no realizaron. La denuncia fue presentada por ATE Zapala y de acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal hubo una maniobra destinada a percibir fondos de manera irregular.