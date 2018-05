En Energía persiste la defensa de la quinta central, que sigue sin localización. Piensa todavía en Río Negro, tal como lo confirma una fuente de Energía. “El gobierno nacional -respondió- entiende que es el mejor lugar para encontrar el desarrollo de una región que hoy está sufriendo la falta de alternativas. Pero no hay señales claras de la provincia para que esto pueda ocurrir. Cada vez estamos más lejos de Río Negro”.

No hay información oficial, entonces las versiones se suceden. La primera versión, esgrimida en Hacienda, consigna la preventiva paralización de los dos acuerdos, que comprenden a la Planta Atucha III, lindera a las ya instaladas en Lima y prevista para el año próximo, y la quinta, que se programó para Río Negro, a partir del 2022.

Fuentes del ministerio de Hacienda liderado por Nicolás Dujovne, aseguraron a “Río Negro” que la revisión corresponde a todos los nuevos créditos a tomar desde el exterior. “Los que ya están en curso no se tocan. Todo aquello que está en carpeta tendrá una revisión. Hoy nuestras prioridades son otras”, confiaron. Sin dudas contener el reciente salto del dólar sumado al ajuste que pretende hacer el gobierno sobres sus cuentas públicas, pasaron a ser ahora las prioridades de Dujovne en materia económica.

Dato

u$s 8.000

Son los millones que se preveían tomar a través de un crédito para la construcción de la central en Río Negro.

50,4%

De los rionegrinos se inclina por las “connotaciones negativas de la energía nuclear”, según una encuesta.

Connotaciones negativas sobre este tipo de energías

El primer dato de la consultora Aresco, contratada por el gobierno nacional, es contundente. Un 50,4% se inclina por las “connotaciones negativas de la energía nuclear”, especialmente “miedo porque es peligrosa”, “contaminación” o “radioactividad”. Figura un 30% con “visiones neutras o positivas”, y el resto no contesta. El 90% tiene conocimiento -“bien” o “algo”- de la instalación de una central en Río Negro. El 52% se declara “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo”, un 25% “muy de acuerdo” o “en acuerdo”. El 17% se muestra “ni de acuerdo ni desacuerdo”. El resto no sabe no contesta.