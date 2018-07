No reactivaron las obras de la Ruta 22 entre Allen y Cipolletti

Las obras de la Ruta 22 entre Allen y Cipolletti continúan desoladas, sin obreros y con los mismos problemas de circulación de siempre. Entre los 20 kilómetros que separan a ambas ciudades se están levantando tres murallones. Los únicos trabajos que se realizaron en la zona, fue el mejoramiento de los tramos de ripio que hay en los costados de los murallones. Desde Nación habían asegurado que se reactivarían antes de finales de julio.

Si bien semanas atrás el ministro de Transporte de Nación Guillermo Dietrich informó que los trabajos comenzarían a fin de este mes, Río Negro recorrió el trayecto desde Cipolletti a Allen y no registró ningún trabajo en las tres elevaciones que se realizan entre ambas ciudades valletanas. La flamante titular del Vialidad Nacional Patricia Gutiérrez adelantó el jueves pasado que las obras en este tramo serán lentas.

En el encuentro que tuvo Gutiérrez junto al gobernador Alberto Weretilneck y los defensores del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati y César Domínguez, la titular del organismo nacional aseguró que las obras no comenzarán hasta que el DPA y los intendentes involucrados en las modificaciones de la traza no den su opinión sobre el informe del impacto ambiental no habrá avances. Así, contradijo los dichos de funcionario.

Lo único que mejoró en las últimas semanas son los caminos alternativos que costean los murallones. Tras la tormenta que castigó la región semanas atrás, los pozos y el barro generó más problemas en la zona. La semana pasada se hicieron mejoras y la zona de ripio mejoró sus condiciones. Lo que sigue lento es el tránsito. Fuera del horario pico que genera mucha congestión, se pueda circular con cierta agilidad. Entre las 9.30 y las 11.30 el trayecto entre Cipolletti a Allen se puede concluir en 30 minutos.

Otro de los problemas que hay en dicho tramo es la falta de señalización y el deterioro en la calzada. Hay muchos tramos con ondulaciones y las banquinas cada vez están más alta. La señalética sobre la ruta es prácticamente inexistente. Ni la división de carriles, ni la línea amarilla que va bordeando la banquina están visibles. Las complicaciones en el camino nacional genera que la mayoría de los conductores opten por transitar por la ruta 65. El camino es lento y no está en buenas condiciones, pero tiene menos demoras.