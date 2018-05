Petroleros en alerta ante posibles despidos por achique de YPF

El secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, aseguró que desde la operadora de bandera nacional YPF le informaron que “van a haber 1.000 despidos” en los campos maduros de la Cuenca Neuquina a raíz del achique en la inversión que la firma pautó para esas áreas.

El recorte no se daría en trabajadores de YPF en sí, sino a través de las empresas que prestan servicio. Y detalló que “van a ser 400 en Rincón de los Sauces, 300 en Catriel y 300 en Cutral Co y Plaza Huincul”.

El plan de inversiones para los próximos años que la petrolera de bandera nacional YPF presentó a fines del año pasado daba cuenta de un recorte en los gastos vinculados a los campos maduros, es decir los yacimientos en los que la producción primaria está culminando. Ese recorte es que el Pereyra aseguró ayer que derivará en el despido de 1.000 trabajadores de su gremio.

“El martes me reuní en Buenos Aires con autoridades de YPF y esto es lo que me dijeron”, remarcó el dirigente quien hoy brindará una conferencia de prensa al término de una reunión de la comisión directiva del gremio.

“Estamos muy lejos de definir medidas de fuerza”, reconoció Pereyra ayer, como calmando las aguas tras un duro comunicado que emitió el gremio en el que se deba cuenta que de haber despidos sería una declaración “de guerra”.

El también senador por Neuquén explicó que “hay diálogo con YPF y eso cambia mucho la situación”. Y detalló que a partir de ese diálogo es que espera lograr una serie de modificaciones que permitan que el ajuste de gastos no implique despidos.

“Por un lado volvimos a presentar el proyecto de ley para que las empresas regionales puedan agruparse y operar áreas de estas maduras que por ahí no son atractivas para las grandes empresas”, señaló y agregó que “este es un proyecto que tenía las firmas de la comisión pero que cayó el año pasado”.

Otra de las iniciativas que Pereyra busca impulsar es que YPF u otra operadora contrate personal de las localidades afectadas para trabajar en los campos de Vaca Muerta.

“Llevar gente de Cutral Co a Añelo es viable, porque Cutral Co está a 70 kilómetros cuando Neuquén está a 100 e incluso Rincón de los Sauces está 10 kilómetros más cerca”, señaló Pereyra y agregó que “esto permitiría que la gente se mueva por otras rutas que no sean las que hoy están saturadas entre Neuquén y Añelo”.

El dirigente sindical recordó que “en 2017 YPF hizo un recorte de 1.700 trabajadores y nos dijeron que era el último, por lo que no vamos a aceptar que echen a más gente, ya sea con despidos o retiros voluntarios”.

Detalló que “a las empresas de servicio lo que les vienen haciendo es una especie de ahogo, no les renuevan los contratos y los tienen con extensiones de dos o tres meses y con los precios congelados”. Ese mismo escenario es el que días atrás reconoció el gerente de la cámara empresarial regional, Ceipa, Sebastián Cortéz.

Pero Pereyra fue más allá y aseguró que “este ahogo a las empresas regionales lo están haciendo para que ingresen las grandes empresas como Astra Evangelista o Pecom”.