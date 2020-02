Regional Amateur: los equipos de Bariloche quieren sumar de a tres

El debut de los equipos de Bariloche en el Torneo Regional Amateur dejó un sabor amargo en el banco de Cruz del Sur y un balance positivo en el cuerpo técnico de Puerto Moreno. El partido finalizó 1 a 1. Y dejó mucho para analizar y sacar conclusiones.

“Para ser el primer encuentro en un torneo federal estoy muy satisfecho”, expresó ayer el técnico de Puerto Moreno, Pablo Colaizzo.

“Lo que rescato de positivo es la entrega del equipo”, valoró el estratega. Como contrapartida, sostuvo que les faltó “generar juego en el medio”. Por eso, concluyó que hay bastante por trabajar esta semana.

Recordó que recién comenzaron con la pretemporada el 6 de enero pasado. “No llevamos ni un mes de trabajo. Además, algunos refuerzos se incorporaron el 10 y otros el 15 de enero”, contó Colaizzo.

Por eso, el técnico de Puerto Moreno destacó que el equipo “se fue acomodando” poco a poco. Valoró lo hecho por el equipo el domingo. “Para ser la mayoría jugadores del ámbito local, estoy totalmente contento”, enfatizó. “Nos falta ese rodaje que te da el roce de los partidos”, admitió.

Explicó que lograron ponerse en venta sobre Cruz del Sur con un gol que fue “mal anulado”. “Le habíamos cortado todos los circuitos y no podían generar juego”, detalló.

Sostuvo que su equipo no dejó hacer el juego que Cruz del Sur hace habitualmente. Explicó que cuando expulsan a un jugador cruzado, optó por mantener la línea de cuatro defensores porque “no teníamos trabajado jugar con tres centrales”.

Puerto Moreno enfrentará el domingo a Alianza, de Cutral Co. Colaizzo dijo que observó el resumen del partido Alianza y Deportivo Roca, con victoria para el equipo de Cutral Co por 3 a 2. “Alianza es un equipo fuerte, rápido y te ataca con muchos jugadores”, advirtió. “En ese partido recién vamos a ver la altura en la que estamos”, observó.

Cruzados



El técnico de Cruz del Sur, Pablo Canavari, quedó disconforme con el juego que su equipo desarrolló el domingo. “Podemos dar mucho más de lo que mostramos”, aseguró ayer antes de que comenzara el entrenamiento.

“No me quedé conforme con el rendimiento de juego”, reiteró. Y aceptó que esperaban otro resultado. Explicó que los jugadores que hacen jugar el equipo no pudieron ejecutar ese rol. “No se dieron las cosas. No nos pudimos encontrar en la cancha”, comentó.

Destacó que jugaron contra un equipo, como Puerto Moreno, que presionó arriba y con una marca bien encima.

Cruz del Sur jugará el domingo que viene contra el Deportivo Roca. Canavari aclaró que todos los equipos del Regional Amateur “son fuertes”.

Dijo que Deportivo Roca es un equipo con muchos juveniles “y capaz que hay que aprovechar la experiencia de algunos de nuestros jugadores”.

Planteó que hay que aprovechar los espacios que deje Roca. “Los chicos de Roca son jugadores con mucha proyección, mucha velocidad”, enfatizó.

De todos modos, Canavari consideró que la clave pasa “porque volvamos a levantar el nivel y juguemos como lo hicimos en la gira por Chile”. En ese viaje, Cruz del Sur ganó todos los partidos que disputó en el sur del país vecino.

Comentó que para el próximo partido espera que algunos jugadores comiencen a soltarse un poco más. Además, recalcó que hay algunos jugadores “que piden pista”. Canavari tendrá que resolver quién jugará el domingo en reemplazo de Jorge Mansilla, que fue expulsado.

Valoró que el equipo el domingo nunca se metió atrás a pesar de que jugó con uno menos gran parte del partido. “Es meritorio que hasta el último minutos fuimos a buscar el triunfo”.