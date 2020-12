Registraron un tercer sismo en la misma zona de Vaca Muerta

Esta madrugada se registró un tercer sismo en la misma zona de Vaca Muerta. Los dos anteriores ocurrieron ayer y uno de esos fue percibido en el yacimiento Médano de la Mora. En todos los casos, las magnitudes fueron similares.

Los tres sismos fueron informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el organismo estatal encargado de relevar la actividad del país. Sobre el de hoy, indicó que sucedió a las 4,54. La magnitud fue de 2,7°, como el de ayer a la tarde, mientras que el primero fue de 2,6°.

Otra de las coincidencias fue la ubicación: los tres sismos sucedieron pocos kilómetros al oeste de Añelo. El de hoy fue 77 kilómetros al noroeste de Neuquén y 86 al noreste de Cutral Co. El de ayer a la tarde fue 77 km al NO de Neuquén y 85 al NE de Cutral Co y el de la mañana, 79 km al NO de Neuquén y 91 km al NE de Cutral Co.

A excepción del sismo de ayer a la mañana, que fue a 8 kilómetros de profundidad, los otros dos ocurrieron a 4.

Nuevamente, el incremento de la actividad sísmica en los alrededores de Añelo vuelve a estar en la agenda sin que haya avances de la red de sismógrafos con la que se recolectarían datos para responder si se trata de un proceso natural o un efecto de la acción humana.