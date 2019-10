Rendirán homenaje en Bariloche a los rugbiers desaparecidos

Los All Blacks conocieron la historia de los deportistas desaparecidos cuando visitaron el Sitio de la Memoria, exEsma. Archivo Sitio de la Memoria

A partir de una ardua investigación que permitió reconstruir y documentar la historia de 151 rugbiers de todo el país que fueron víctimas del terrorismo de Estado, se realizaron ya tres encuentros de homenaje en distintas localidades y la próxima cita será en Bariloche, el 9 y 10 de noviembre.

“Para nosotros es traerlos a la vida” dijo la investigadora sanjuanina Carola Ochoa, que trabajó durante más de tres años años en la búsqueda de datos, fotos y testimonios, club por club, familia por familia. Hoy es la principal impulsora del reconocimiento.

Según la lista que elaboró Ochoa, fueron 151 los jugadores de rugby federados desaparecidos. Una cifra que asombra, porque el número total de deportistas que comprobadamente fueron víctimas de la última dictadura y de los grupos de ultraderecha en los años 70 rondan los 220.

Aunque existieron casos en distintos rincones del país (12 provincias en total), no hay registro de rugbiers desaparecidos en Bariloche. Martín Trebino, secretario de la Unión de Rugby de los Lagos del Sur, consideró que ése no era un motivo excluyente y propuso traer el torneo 2019 a esta ciudad y se integró a la comisión organizadora.

Los encuentros anteriores se realizaron en La Plata, Rosario y San Juan. En la capital bonaerense se produjo el caso más conocido. Entre 1976 y 1977 la dictadura secuestró a una división completa de La Plata Rugby Club. Existe incluso un libro sobre aquella masacre, “Maten al rugbier” (2015), del periodista Claudio Gómez.

Dato 151 son los jugadores de rugby federado desaparecidos en la última dictadura. Sus casos están en el Sitio de la Memoria.

Pero el alcance de la represión desatada en los 70 sobre el mundo del rugby quedó silenciado hasta hace muy poco. Trebino no duda en señalar que fue un ocultamiento intencional.

La denuncia de estos crímenes tomó mayor vuelo en julio pasado cuando 14 integrantes de los All Blacks (la selección de Nueva Zelanda, campeona del mundo) visitaron el Sitio de la Memoria que funciona en la ex Esma, en Buenos Aires.

Ochoa aseguró que la actividad programada para el 9 y 10 de noviembre es “un gesto político pero no partidario”. Dijo que el objetivo de rescatar y difundir esos episodios es “que nunca más nos pase algo como les pasó a estos chicos. Nunca más un gobierno de asesinos”.

La convocatoria

Ochoa dijo que viajarán a esta ciudad muchos jugadores, ex jugadores y también familiares de las víctimas. “Trebino propuso hacerlo en Bariloche, aunque no hubiera casos de rugbiers desaparecidos, porque entiende que debe ser una causa de todos los argentinos”, señaló la investigadora. El sábado 9 habrá una bienvenida, talleres y mesas de debate con los familiares. El domingo 10 se realizará un torneo de seven en el estadio municipal.

Trebino señaló que ya está comprometida la participación de varios equipos femeninos y masculinos, entre ellos las selecciones de la Unión de los Lagos del Sur.

Por más que alguien intentara alguna gestión, los centros clandestinos de detención eran lugares inexpugnables Carola Ochoa, investigadora e impulsora del reconocimiento.

La investigación

“A mí me apasiona el rugby y por eso me puse a averiguar y preguntar -contó Ochoa-. Los clubes suelen ser ambientes cerrados y encontré bastante desconfianza. Pero de a poco conseguí reunir muchos datos”.

Dijo que la mayoría de las familias de las víctimas habían guardado en reserva durante años y muy pocas se habían vinculado con organismos de derechos humanos.

Admitió que algunos jugadores de rugby tenían padres, familiares o conocidos influyentes, con vínculos en el ámbito militar. Pero poco pudieron hacer para salvarlos.

Refirió por ejemplo que uno de los jugadores desaparecidos en Paraná fue Luis Bonamín, sobrino del obispo Victorio Bonamín, que en aquellos años se desempeñó como vicario castrense y es recordado por su reivindicación de los crímenes de Estado. Hay también otros jugadores desaparecidos que eran parientes de militares.

El Sitio de la Memoria alberga la historia

La historia de los rugbiers desaparecidos y asesinados está plasmada en el Sitio de la Memoria que funciona en la exEsma.

Muchos de ellos fueron estudiantes universitarios y militaban en el PRT-ERP, Montoneros, la JP-UES y Resistencia Libertaria. Otros estaban vinculados a grupos religiosos y se desempeñaban como catequistas.

Trebino dijo que “no hay un solo motivo” para que la dictadura los tomara como enemigos. Los prejuicios relacionados con su origen social induce a pasar por alto que muchos de aquellos jugadores asumieron fuertes compromisos con organizaciones populares.

Para el dirigente local hubo “un silenciamiento intencionado” de la represión que alcanzó a los jugadores de rugby.

La organización local, una controversia a flor de piel

Martín Trebino quedó a cargo de la organización local del encuentro de homenaje a los rugbiers desaparecidos y reconoció que el tema genera mucho recelo en el “ambiente”.

Los clubes no apoyan oficialmente y la Unión de Rugby de los Lagos del Sur tampoco, a pesar de que él es secretario de esa organización. Trebino dijo que esa línea es la que baja la Unión Argentina de Rugby y se suelen plegar las instituciones de todo el país, con muy pocas excepciones.

Según Trebino “se escudan en que es algo partidario, pero nada que ver. Es político sí, pero no partidario”. Opinó “en lo personal” que la postura mayoritaria de la dirigencia “se quedó encerrada en la teoría de los dos demonios”.

A su juicio, “fuera de esas contradicciones, es muy importante mantener viva la memoria”.

Aseguró que proponer a Bariloche como sede del homenaje se le ocurrió “no porque sea una ciudad emblemática desde el rugby, sino por su compromiso por los derechos humanos. Por la Carrera de Miguel, el trabajo de la APDH y de la Red por la Identidad”.