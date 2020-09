Respiradores: la oposición le pide a Zgaib que justifique la compra

La oposición rionegrina presentó un pedido de informes en la Legislatura, para que el ministro de Salud, Fabián Zgaib, explique la compra de 50 respiradores importados realizada hace más de cinco meses, por 71 millones de pesos.

Esos aparatos todavía no llegaron a la provincia, porque la Anmat no autoriza el ingreso al país. Desde ese organismo informaron la semana pasada que el permiso no fue extendido hasta el momento porque la firma intermediaria no presentó todos los datos y la documentación requerida para habilitar los productos médicos de riesgo clase III.

“El medio centenar de respiradores, de origen chino, fue importado por el Ministerio de Salud en 71 millones de pesos a través de la empresa KMG Fueguina, un precio superior al valor de estos aparatos en el mercado argentino, y en momentos en que el Gobierno nacional disponía asegurar y concentrar la compra de insumos para luego distribuirlos a las provincias”, destacaron desde el bloque del Frente de Todos.

También resaltaron que los productos de riesgo clase III “deben reunir una serie de rigurosos requisitos antes de ser empleados en los servicios de salud, algo con lo que el stock adquirido por el Gobierno provincial no cumple”.

En ese sentido, mencionaron que la documentación requerida por Anmat exige detallar la Gestión de Riesgo (ISO 14971) del producto declarado, inspeccionado y avalado por un profesional con conocimiento de la tecnología del aparato, e incluir reportes completos de ensayos de laboratorio que confirmen la fiabilidad, en este caso, del respirador.

“Antes de ser aplicados en humanos, los respiradores son testeados en simuladores -pulmones artificiales– cuyos resultados deben ser documentados. Certificaciones de las que también carecen los adquiridos por el Gobierno provincial”, indicaron desde la bancada opositora.

Ante esa situación, solicitaron que el Ministerio de Salud de la provincia informe cuáles son los antecedentes y certificaciones que posee KMG Fueguina para la importación de insumos y equipos de uso hospitalario, específicamente equipos respiradores.

Los legisladores quieren saber además “si para la compra de los 50 equipos respiradores se solicitaron otros presupuestos a fin de establecer la razonabilidad del precio”, que se estima muy superior al de otros proveedores nacionales, y que justifique la compra fuera del país.

El pedido de informes del Frente de Todos profundiza también en la estrategia del gobierno de la provincia en cuanto a la provisión de elementos hospitalarios esenciales durante la emergencia, y pide que se esclarezca “si existen otras compras de equipamiento para complementar las unidades UTI”, y de existir, “informe si se encuentran en idéntica situación a la empresa KMG Fueguina”.

Requieren por último los legisladores, “que detalle las compras de aparatos e insumos hospitalarios realizadas, desde la Declaración de la Emergencia Sanitaria por Ley N° 5.436, hasta el día de la fecha. Discrimine número de expediente, tipo de contratación, monto de la contratación, productos adquiridos (y el) estado del trámite”.