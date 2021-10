Retomarán el relevamiento territorial indígena en Neuquén

Tras un encuentro entre autoridades provinciales y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en una mediación en Fiscalía, se firmó el lunes un acta donde se definieron pautas para iniciar el relevamiento territorial de comunidades indígenas en Neuquén según lo que marca la ley nacional 26.160. Además se acordó que a mediados de este mes se firmaría el convenio que lo pondría en marcha. Es un proceso complejo que se llevará a cabo con equipos técnicos.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, señaló que la importancia del relevamiento es que "pone por un lado blanco sobre negro en las relaciones que hay con todos los que rodean los territorios comunitarios ya sean terratenientes, empresas, municipio, privados. Al no estar claramente delimitado hay una puja de intereses que tiene resolver el Estado con el relevamiento".

Explicó que permite determinar por dónde pasan los límites. "No es solo una cuestión técnica y catastral sino que además se contempla la historia de la comunidad porque hay dos derechos que conviven. Por un lado, el derecho a la propiedad privada y por otro lado el derecho a la posesión, uno el que tiene papel y otro el que ocupa la tierra", apuntó.

Después del relevamiento, señaló que sigue un segundo paso que es "titularizar las tierras".

Nahuel dijo que en total hay 64 comunidades mapuche en toda la provincia, de las cuales la provincia tiene registradas 56. "O sea que el Estado tiene que regularizar las que no tienen personería jurídica", sostuvo.

. El referente de la Confederación Mapuche dijo que en el primer relevamiento que se hizo se alcanzó a relevar "una tercera parte de todas las comunidades". Desde el Ejecutivo se marcó que son 43 las comunidades que faltan relevar.

Sobre el acta firmada ayer en Ciudad Judicial, Nahuel destacó que fue "un paso fundamental porque había un enorme problema porque las autoridades de Nación y Provincia no se reunían para cerrar este acuerdo. Nosotros estábamos discutiendo por separado con los dos Estados y no había una claridad sobre quién era el responsable de que no se implementará".

Jorge Lara, secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente explicó que la Ley 26.160 establece que se releva las tierras que ocupan las comunidades, que según la normativa tiene que ser actual, tradicional y pública.

Apuntó que una vez que se firme el texto del convenio para iniciar el relevamiento, "viene el acuerdo con las comunidades de la notificación de cómo empezar, y mientras tanto Nación enviaría el equipamiento". Señaló que el financiamiento en cuanto a contratación de personal y equipos es con fondos de Nación.

Allí se arman equipos que abordan aspectos técnicos, jurídicos y catastrales. Jorge Lara expuso que una vez que se releva cada comunidad "se arma la carpeta donde está la pretensión de quién va a ser relevado y los informes técnicos, y eso va a una comisión interjurisdiccional y se aprueba o se rechaza la carpeta". Luego "si las tierras que ellos pretenden están ocupadas por otros y se probó que ellos estaban antes, Nación tiene que dar una salida mediante una indemnización, cambio de tierra o expropiación".

El funcionario indicó que en Neuquén hay 400 mil hectáreas de comunidades que ya tienen título de propiedad comunitaria otorgada por la Provincia.