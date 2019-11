Ricardo Iorio y Joana Gieco, unidos por el metal

Hoy vuelve a Cipolletti la leyenda del metal nacional, Ricardo Iorio, para celebrar sus 40 años de carrera a la cabeza de la música pesada, con un repaso de lo mejor que supo dar V8, Hermética, Almafuerte y sus temas como solista. Con una banda destacada, que cuenta entre sus músicos con la hija de León Gieco, Joana, al frente del teclado, “resalta por su musicalidad y por la onda que hay entre los integrantes”, aseguró la tecladista. El recital será hoy en Kimika, a las 21.

Ricardo andaba buscando un sonido más denso y complejo, en sintonía con Black Sabbath, Ozzy Osbourne o Deep Purple, por eso decidió contar con Joana, a quien conoce hace años, cuando hacía pogo en los recitales de Almafuerte. Poco antes, durante un disco que León grabó con Ricardo, la invitó para que lo conozca.

“Siempre fui metalera, tenía 14 años y cada vez que iba ellos se enteraban y me hacían pasar al camarín, me atendían rebien, siempre me sentí muy a gusto con Ricardo”, contó la música.

“Él me dio ese rol, que para mi era un desafío bastante grande, porque yo escuchaba temas de Hermética y Almafuerte y, salvo un tema de V8, no había teclado”, recordó. Empezó a ensayar, a probar sus temas doblando los riffs de la guitarra y así empezaron a surgir estos arreglos que le dan más peso al sonido que consigue esta nueva formación. “Esto no le cambia el sentido al metal, todo lo contrario, lo acentúa”, afirmó.

“Para quienes no estén seguros de ir, porque hay muchos fanáticos de Almafuerte que dudan, yo los entiendo y respeto lo que sienten, pero no dejen de ir, porque es una formación muy preparada y suena muy bien. Es un show que no sé si va a volver a repetirse. Después pueden sacar sus conclusiones”, desafió Joana.

Por eso, la hija del célebre cantautor aseguró que el recibimiento, adonde sea que toquen, siempre “es muy cálido y muy respetuoso”, y señaló que la gente va a verlo con mucha alegría y expectativa.

Reveló que los comentarios y devoluciones se hacen eco de “la buena conexión que hay entre los músicos cuando tocan en vivo, es algo que la gente ve y nos dice que se nota”. El cantante retomó los escenarios en 2016, tras anunciar que no continuaría con su banda Almafuerte. En su primer show dijo con ironía: “Tocar mis canciones no es hacer covers”. Sus espectáculos siempre dan que hablar.

Integran la banda

Walter Martínez en batería, Alejo Lean y Rubén Martínez en guitarras, Facundo Lean en bajo y Joana Gieco en teclados; con participaciones de Carina Alfie en guitarra.