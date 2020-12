Río Negro formalizó el nuevo acuerdo del Castello en Nueva York

Ayer, en Nueva York, Río Negro formalizó el nuevo contrato de la deuda en dólares por el bono del Plan Castello, que confirma mayores plazos de cancelación. La conclusión de la renegociación fue informada a legisladores por el ministro de Economía, Luis Vaisberg, que rechazó la posibilidad de la condonación a los municipios de sus obligaciones del crédito en dólares.

El funcionario explicó que la Provincia no está en condiciones de otorgar ese perdón, planteado por el legislador Marcelo Mango, y si reiteró que los municipios accederán a las nuevas condiciones, que estimó un ahorro de 4 millones de dólares de pagos en el período hasta el 2025.

Vaisberg informó -en forma virtual- a la comisión legislativa de la Renegociación de la Deuda Pública, con la presidencia de José María Apup y la participación de Alejandro Marinao y Mango por el Frente de Todos, y Facundo López, Fabio Sosa, Marcelo Szczygol y Elbi Cides mientras que el secretario Hernán Perafán representó al bloque de JxC.

En principio, el ministro confirmó que simultáneamente se cumplía con los trámites en la Bolsa de Nueva York para concluir con las formalidades del nuevo contrato, explicando la particularidad de la negociación en las condiciones del año y centrada en dos inversores con el 55% de las acreencias. Precisó, luego, que uno dispone del 49,9% de los títulos del Plan Castello.

En su exposición, Vaisberg destacó las ventajas de las nuevas condiciones, especialmente que Río Negro no tuvo que pagar intereses en el 2020 cuando tenía una exigencia de 23 millones. Sólo -dijo- deberá abonar tres millones en los próximos días mientras aclaró que el resto deberá cancelarse al final ya que integró al capital por abonar a partir del 2024.

También reiteró el beneficio del alivio financiero para el año próximo y ratificó de un "ahorro" de 190 millones de dólares en relación al compromiso inicial de pago de la Provincia frente a las nuevas condiciones. Advirtió que ese monto no está y lo repitió cuando Mango insistió con su proyecto de la condonación de las deudas actuales de los municipios por su participación en los créditos del Plan Castello.

Por su parte, Perafan -que fue secretario de Hacienda de Río Negro- se detuvo en el “ahorro” planteado por Vaisberg hasta el 2025 y pidió un análisis de “la película completa”, concluyendo que la cancelación total arroja un monto un “poquito mayor”, con “unos dos millones más”.

El ministro dijo no coincidir con ese análisis y resaltó que la tasa de interés es el "valor del dinero en el tiempo" entonces la prolongación del plazo tiene un mayor costo. Insistió, en varias ocasiones, que esa interpretación no es válida ya que la Provincia no disponía de los recursos para abonar los intereses.