UPCN se retiró de la discusión por el Convenio Colectivo

El gobierno provincial y las conducciones gremiales de los estatales comenzaron esta mañana con el debate para la redacción de un Convenio Colectivo de Trabajo, el cual establecerá nuevos vínculos laborales en la administración pública provincial.

En la primera reunión, UPCN reiteró su oposición al esquema de organización establecido por el gobierno, por lo cual, adelantó que “por el momento, no formará parte de la comisión”. ATE compartió la pauta gubernamental y propuso que el “consenso sea la herramienta única para garantizar el proceso democrático de negociación”. A su vez, los funcionarios coincideron con “el criterio de ATE de consenso”, evitando imponer las posturas de la mayoría.

La parte gubernamental se integró por los secretarios Martín Mena (Gobierno), Luis Vaisteng (Hacienda), Isabel Tipping (Función Pública) y Mercedes Ibero (Salud) mientras la delegación gremial correspondió a miembros de UPCN y ATE. Serán cuatro en total aunque, en principio, los asistentes fueron más, participando titulares y suplentes.

La organización upeceísta concurrió con Carlos Oliva, Jorge Paniz; Yasmín López Asenia y Omar Alfredo Pizzio. Del otro gremio estuvieron su secretario general, Rodolfo Aguiar, su sucesor Rodrigo Vicente, como también, Leticia Lapalma, y Egar Actis. La conducción del proceso está a cargo del titular de Trabajo, Lucas Pica.

“En medio de la crisis política, económica y social que se atraviesa a nivel nacional, los estatales rionegrinos nuevamente tenemos algo que festejar. En Río Negro los trabajadores no hemos dejado de experimentar avances. El Convenio Colectivo, que se aplicará a unos 21.000 agentes, será una de las grandes conquistas para esta riquísima etapa de recuperación de derechos que hemos tenido los estatales en la provincia durante los últimos años", resaltó Aguiar, el titular de ATE Río Negro y futuro adjunto en la conducción nacional.

Luego, en un comunicado, UPCN explicó su retiro. "Las reglas -afirmó- no son claras y transparentes”. Afirmó no compartir dejar afuera del debate a la "estructura orgánica, la promoción de la carrera administrativa y las tratativas salariales”. Insistió en su “discrepancia con la propuesta del gobierno que no se expresa respecto de la proporcionalidad y representatividad" sindical. Dijo que el secretario Pica reconoció que la parte de "la representatividad fue extraído del decreto de manera intencional’. Se fue -aclaró- a la “espera de una nueva convocatoria” y “establecer un verdadero diálogo”.