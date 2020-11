Río Negro: Hospitalarios y UPCN se movilizaron en Viedma

El personal del hospital Zatti marchó por la “decepción” y por "el destrato" del gobierno provincial. Simultáneamente, UPCN cumplió esta mañana otra movilización de protesta y concluyó frente a la Casa de Gobierno, insistiendo que la administración rionegrina “no sabe escuchar y no sabe gobernar”.

Los hospitalarios se mostraron indignados por la suspensión de la reunión programada en Cipolletti con el gobierno y, además, la tensión aumentó esta mañana con la renuncia de José Rovasio a la dirección del hospital Zatti. Los autoconvocados explicaban esa decisión en presiones de parte de la gobernadora Arabela Carreras.

En la marcha, el personal de Salud se concentró frente a la Legislatura ya que se realiza una sesión, con presencia reducida de legisladores ya que la mayoría participa en forma virtual. En la sede parlamentaria si están el presidente del cuerpo Alejandro Palmieri, con sus segundos, Alejandro Marinao y Julia Fernández, como también, los titulares de los bloques, Juan Martín (JxC), María Eugenia Martini (FdT), y Facundo López (JSRN).

En líneas generales, los hospitalarios coinciden en profundizar las medidas de protesta, pero todavía no están definidas esas acciones. Evalúan consensuarlas con otros nosocomios aunque si se planteó un pedido de renuncia al ministro de Salud, Fabian Zgaib, en respuesta al destrato gubernamental al suspender el encuentro en Cipolletti. Se insiste además que la gobernadora Arabela Carreras había prometido su participación.

Juan Carlos Scalesi hablando frente a Casa de Gobierno en la marcha de hoy. Foto: Gentileza

Por su parte, UPCN -encabezado por Juan Carlos Scalesi- cumplió con otra movilización, realizada en vehículos y también con la marcha de manifestantes. El dirigente cerró con una próxima convocatoria a una choriceada frente a la sede gubernamental porque los funcionarios “no conocen el humo” y no saben que hay gente que “se está cagando de hambre”.

Frente a la Casa de Gobierno, Scalesi habló de “desgobierno provincial” y “no es culpa de la pandemia”

Aludió a que parte del hospital no quiere que UPCN “lo represente” pero se "solidarizó" con la situación planteada mientras afirmó que el reclamo es el mismo al de su gremio. Habló que aún las "diferencias entre dirigentes, no puede existir divisiones entre trabajadores".

Afirmó que el hospital Zatti “es un caos” y comentó de la renuncia de Rovasio por “un apriete del gobierno. Si aprietan al director, como no van apretar a un trabajador”.

En su discurso frente a Casa de Gobierno, Scalesi denunció además a la gobernadora y al ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler porque el Estado "paga publicidad a una empresa de Neuquén" para sus "publicaciones particulares en Facebook".