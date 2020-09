Río Negro suma equipos de ventilación mecánica para tratar pacientes con covid 19

Salud de Río Negro comenzó la distribución de los cascos Helmet para la atención de pacientes con covid 19.

Este instrumental de reciente incorporación en la provincia permite reforzar el equipamiento de los hospitales de mayor complejidad en el marco de la actual pandemia.

Este dispositivo fue creado por la firma nacional Ecleris, especializada en equipamiento médico, con sede en Miami, y consiste en un método de ventilación no invasiva, que disminuye la necesidad de intubación o del uso del respirador, por lo que protege tanto al paciente como al personal médico.

"Permiten inyectar el oxígeno con una presión superior, lo que genera un efecto benéfico en los alvéolos pulmonares, que, en muchos casos, colapsan por el efecto del virus. Además, evitan la dispersión del patógeno a través del aire expirado por el paciente, ya que cuentan con un filtro viral y bacteriológico", indicó el médico otorrinolaringólogo Marcos Ledesma, uno de los fundadores de Ecleris, al diario La Nación.

En Río Negro se incorporaron cien aparatos y la distribución se inició en los hospitales del Alto Valle.

"La función de los cascos es proveerle a los pacientes oxígeno de alto flujo y evitar que lleguen a utilizar un respirador. El martes llegaron a Roca y los estamos distribuyendo en la zona", explicó la directora del hospital Francisco López Lima, Ana Senesi.

La oxigenación de alto flujo a través del casco ha sido de gran ayuda para enfrentar al coronavirus en diferentes partes del mundo y en nuestro país se comenzó a utilizar en el hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, recientemente, también fueron adquiridos por el gobierno de Mendoza, otra de las provincias con un número significativo de casos de covid 19.

Estos cascos son sellados al cuello del paciente y la circulación de aire y oxígeno dentro del mismo es cerrada, por lo que no contamina el ambiente y disminuye el contagio al personal de salud, además de ser reutilizable luego de una correcta desinfección.

Este miércoles, en el habitual informe diario sobre la situación en la provincia, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó, señaló al respecto que "para la intubación, cuando una persona está en asistencia respiratoria mecánica tiene que estar sedada o dormida para poder respirar a través de un tubo" y "esto es una manera de dar un alto flujo de oxígeno sin necesidad de intubar, es como si fuese un paso previo".

Sin embargo aclaró que "en algunas personas sirve y no necesita llegar a la intubación y en otras personas no, no es para todo el mundo" porque "es para personas graves, que están a un paso de ingresar a la asistencia respiratoria mecánica y no puede estar en cualquier hospital, no es para una persona que está en un hospital de baja complejidad, y lo que se necesita es que haya un sistema de oxigeno central en los hospitales por eso, por ahora, se va a repartir entre los hospitales que tienen terapia intensiva".

Iberó recalcó que este equipamiento "es para pacientes complejos que requieran estar en terapia intensiva y es una manerade ventilarlos previo al respirador" y dijo que "por la necesidad se compró casi el doble de lo que estaba previsto".