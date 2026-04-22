Avanza la causa por las lesiones de Alison, la joven de Neuquén: ordenan nueva pericia clave

La investigación judicial en torno a las graves lesiones sufridas por Alison Calfunao sumó un nuevo paso este 22 de abril en Neuquén, con una resolución que dispone la realización de una pericia médica determinante sobre material anatomopatológico.

Pericia clave en la causa por Alison Calfunao

Según consta en el expediente, la fiscal del caso, Lucrecia Verónica Sola, dio por incorporados los escritos presentados tanto por la querella como por la defensa, y reconoció al doctor Julio Alberto San Martino como perito de parte.

En ese marco, se resolvió avanzar con el análisis de preparados histológicos, muestras y documentación vinculada a la víctima, actualmente en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La pericia se llevará a cabo en el Cuerpo Médico Forense del Centro de Asistencia Judicial de la Nación, con la participación de expertos oficiales y peritos propuestos por las partes.

Además, el Juzgado Nacional de Rogatorias informó que próximamente se fijará la fecha para una junta médica en la que los peritos deberán exponer sus conclusiones, instancia considerada clave para el avance de la causa.

Por otro lado, se intimó a las partes a que, en un plazo de tres días, informen la totalidad de los peritos designados y presenten las correspondientes aceptaciones de cargo.

La nueva pericia, centrada en evidencia médica sensible, podría resultar determinante para esclarecer las responsabilidades en un caso que investiga presuntas lesiones culposas de carácter grave.

Alison Calfunao es una joven de 30 años que denunció mala praxis. Ingresó a una cirugía de ligadura de trompas en junio de 2025. Tras sufrir dos paros cardíacos, fue trasladada a Buenos Aires, donde le tuvieron que amputar una pierna y realizarle un trasplante de corazón.