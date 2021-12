Río Negro también evalúa adelantar plazos para la dosis de refuerzo

Río Negro también evalúa reducir a 120 días el plazo de espera para la aplicación de una dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus a mayores de 18 años.

La información fue adelantada por el ministro de Salud de la provincia, Fabián Zgaib, luego de conocerse hoy que Neuquén avanzará en ese sentido, para sumar prevención ante el aumento de los contagios de covid-19.

El funcionario rionegrino precisó que la decisión de habilitar la tercera dosis a todos los mayores de 18 años es algo que por estas horas se debate a nivel federal y que son varias las provincias que están a favor de esa medida.

La vacunación adicional estaba prevista hasta el fin de semana para quienes cumplieron cinco meses desde la aplicación de la segunda dosis. Pero el Ministerio de Salud de la Nación anunció ayer que se adelantaría a cuatro meses para todo el personal de salud y para los mayores de 60 años.

Luego de esa novedad, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, informó esta mañana que desde hoy los ciudadanos mayores de 18 años podrán concurrir a los vacunatorios para inocularse por tercera vez, si la última aplicación fue anterior al 27 de agosto.

Por otra parte, el presidente de la Unidad Popular (UP) Río Negro, Rodolfo Aguiar, exigió hoy al gobierno provincial que plantee en el Consejo Federal de Salud la necesidad de declarar la obligatoriedad de la vacunación en Argentina y acusó a quienes no se inocularon por decisión propia de ser “los responsables de esta nueva ola de contagios”.

“Hay hospitales en los que más del 90% de la internación en terapia por Covid corresponde a personas que hasta ahora se han negado a vacunarse. No puede ser que, por la irresponsabilidad o desidia de una minoría, se ponga en riesgo la salud de todo el pueblo», evaluó el dirigente.

Con respecto al pase sanitario, que Río Negro puso en vigor la semana pasada, Aguiar consideró que «hasta aquí es solo un título en la provincia”.

“Tiene que ser más riguroso y exigente. No alcanza con sólo aplicarlo en eventos masivos. Debe regir en todos lados. Desde bares y restaurantes, hasta para la realización de trámites en oficinas públicas. El pase debiera exigirse hasta para salir de los hogares hasta tanto se sancione la obligatoriedad de la vacuna», señaló el dirigente de UP. En esta línea, indicó que «quienes deban garantizar su aplicación y no lo hagan, tienen que ser fuertemente sancionados».