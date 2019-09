Río Negro y Neuquén rechazan la compensación y mantienen las demandas

El gobernador Omar Gutiérrez confirmó que rechazará el requisito, de retirar las demandas judiciales, para acceder a la compensación por las pérdidas que provocó el congelamiento de los combustibles. Su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, también acompañó la decisión.

"Esto no es lo que se habló en su momento. No había condicionamientos cuando se charló de un subsidio transitorio", dijo Gutiérrez a "Río Negro" y agregó que fundamentalmente no hay un cambio en las condiciones que generó el DNU 566/19 por lo que es "inadmisible" retirar las presentaciones judiciales cuando se mantienen los perjuicios.

La secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui, emitió una resolución por 30 días para compensar a petroleras y provincias solo sí aceptan dar marcha atrás con sus reclamos judiciales. Desde Nación proponen pagar 116,10 pesos por barril distribuidos en 88% para las empresas y 12% para las provincias. Al tipo del cambio actual significarían unos dos dólares por barril.

“Estimamos que el perjuicio para Río Negro por el congelamiento del precio del barril de petróleo alcanza los 98 millones de pesos mensuales sólo en regalías, a lo que deben sumarse otros impuestos y el impacto negativo en la economía indirecta. La compensación que propone Nación supera levemente los 9 millones en el caso de Río Negro, o sea, un poco menos del 10% de lo que estamos dejando de recibir. De ninguna manera podemos aceptar una medida de este tipo”, señaló Weretilneck.

Otra fuente del sector evaluó que además es desproporcionado ofrecer 2 dólares cuando la diferencia real es de 16 dólares.

La petrolera Vista Oil and gas, que dirige Miguel Galuccio, también anticipó que no accederá al plan de Nación para "compensar" las pérdidas. "Es un despropósito judicial", explicaron fuentes de la firma.

Río Negro y Neuquén presentaron una medida cautelar ante la Corte Suprema por los daños provocados por la medida. Hasta el momento desde el gobierno rionegrino no se expresó sobre el tema.

El congelamiento de los combustibles fijó un tope para el precio interno del barril en 59 dólares. Sin embargo como el sector tiene retenciones, el valor final por el que se terminan cerrando las transacciones con las refinadoras en el país es de alrededor de 45 dólares. Además la medida creó un tipo de cambio paralelo para calcular el valor en pesos del barril que, tras una modificación, se fijó en 46,69 pesos por dólar.

La decisión de Nación busca anticiparse al malestar que generará la ampliación de la brecha de precios por la suba del valor internacional del barril. La referencia que utiliza el país, el Brent, aumentó más de un 10% en los últimos días por los ataque bélicos que sufrieron dos refinerías en Arabia Saudita.