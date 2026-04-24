Polémica en Chile por un almuerzo privado en Palacio de La Moneda: José Antonio Kast admitió “un error”

El presidente de Chile, José Antonio Kast, quedó en el centro de la controversia tras reconocer que organizó un almuerzo privado con más de 50 amigos en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno. “Cometí un error por desconocimiento y no se va a volver a repetir”, aseguró el mandatario, luego de que el hecho generara fuertes cuestionamientos políticos.

El encuentro se realizó el pasado 10 de abril y reunió a excompañeros de Derecho de la universidad. La difusión de imágenes en redes sociales expuso la magnitud del evento y abrió el debate sobre el uso de instalaciones oficiales para actividades privadas.

La oposición reaccionó rápidamente y presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República de Chile para que investigue si se utilizaron recursos públicos en la organización del almuerzo. Legisladores pidieron detalles sobre la lista de invitados, los costos, el uso de personal estatal y si existieron reembolsos por parte del presidente.

“El Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es usar la casa de gobierno como salón social”, cuestionaron desde la oposición, que advirtió sobre la gravedad institucional del episodio en caso de comprobarse irregularidades.

Desde el entorno presidencial buscaron bajar la tensión y aseguraron que el almuerzo fue financiado con recursos personales de Kast y su esposa, sin uso de fondos públicos. También remarcaron que el mandatario reside en la sede gubernamental por motivos de austeridad.