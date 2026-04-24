El Congreso se prepara para recibir a Adorni: cómo será la dinámica y los tiempos

En lo que se transformó en una carrera de largo aliento, el Congreso se prepara para recibir el próximo miércoles a Manuel Adorni en su primera sesión informativa en la Cámara de Diputados. Mientras el jefe de Gabinete afina su estrategia y la oposición debate la suya, se definió cómo será la mecánica del encuentro, que contará con la presencia ya confirmada de Javier Milei.

El presidente tiene reservado el palco central de la primera bandeja del recinto, de frente a donde se ubicará Adorni. Junto a Milei se espera que asista su hermana Karina, secretaria general de Presidencia, aunque también circula la posibilidad de que más funcionarios se hagan presentes en respaldo al funcionario que está siendo investigado por posibles hechos de corrupción.

En rigor, la asistencia de Milei no alterará la dinámica de la sesión informativa. Más allá de que probablemente se refuerce el dispositivo de seguridad, a cargo de Casa Militar, la modalidad del informe de gestión será la misma que la habitual.

La convocatoria aun no fue oficializada, pero en Diputados estiman que la sesión arrancará entre las 10 y las 11. Para ese momento se espera que Jefatura de Gabinete haya respondido las más de 4.000 preguntas que los bloques enviaron por escrito: como muchas se repetían, se fusionaron y quedaron aproximadamente la mitad.

Los tiempos de la sesión fueron definidos este jueves por los equipos de Adorni, por un lado, y de Martín Menem por otro. De un lado estuvo Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, y del otro Adrián Pagán, secretario Parlamentario de la Cámara. La reunión fue en el Salón Delia Parodi, donde se instalarán empleados de Jefatura de Gabinete que asistirán con las respuestas en vivo.

La sesión duraría unas seis horas en total. Si bien desde el oficialismo dejaron trascender que Milei solo estaría presente las primeras horas, lo cierto es que uno de los momentos más esperados será hacia el final, cuando llegue el turno de las preguntas de Unión por la Patria, por la sencilla razón de que los bloques intervienen de menor a mayor.

Primero hablará Adorni, que por reglamento tiene una hora sin interrupciones para exponer sobre la marcha de la gestión. Es el momento que los jefes de Gabinete aprovechan para resaltar indicadores positivos, por lo que es poco probable que haga referencias a las causas que lo involucran. El tema quedaría en manos de la oposición.

Una vez terminado ese informe se abrirá una primera tanda de preguntas de entre 45 y 50 minutos, con los bloques más pequeños. Entre ellos figuran diputados que prometen levantar la temperatura, como Marcela Pagano (Coherencia) y el Frente de Izquierda. También será el turno, en ese momento, de Natalia De la Sota, que tiene el monobloque Defendamos Córdoba. Adorni tendrá 20 minutos para responder todas las inquietudes.

Luego será el turno de Innovación Federal (bloque manejado por los gobernadores de Salta y Misiones), Unidos (que incluye a Provincias Unidas) y Fuerzas del Cambio (donde conviven el PRO, la UCR, el MID y otros). La primera fuerza tendrá 11 minutos, y las otras dos, 20 cada una. De nuevo, Adorni gozará de 20 minutos para las respuestas.

La siguiente tanda de preguntas será la de Unión por la Patria, donde se esperan los cruces más fuertes. Tendrán 68 minutos en total y en el bloque conducido por Germán Martínez, que tiene perfiles picantes y otros más moderados, seleccionan quiénes hablarán. Adorni contestará con sus últimos 20 minutos, y a partir de allí no intervendrá más en la sesión.

El cierre quedará a cargo de La Libertad Avanza y calculan que consumirá unos pocos minutos, como acostumbra el jefe de la bancada, el cordobés Gabriel Bornoroni.

Entre lunes y martes se espera que tanto el oficialismo como los distintos espacios de la oposición mantengan reuniones para acordar cómo encarar la sesión. En los bloques no mileístas hay distintas miradas, que van desde hacer preguntas “al hueso” sobre las causas de Adorni hasta dejar ese tema en segundo plano y focalizar en otros, como la coyuntura económica.

¿Y si el jefe de Gabinete no llega al final de la sesión y se retira antes? Se especula con que ese podría ser un as bajo la manga si el recinto se desmadra. Hay un antecedente cercano, el de Guillermo Francos, que a mediados de 2025 se ofendió porque una senadora kirchnerista lo tildó de “mentiroso” (un calificativo liviano comparado a los que suelen oírse en los debates) y se fue del recinto.

Corresponsalía Buenos Aires.