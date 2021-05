Boca eliminó a River y Riquelme volvió a hablar: sus frases destacadas

Tras la clasificación de Boca a semifinales de la Copa de la Liga Profesional, Juan Román Riquelme tomó la palabra por primera vez desde que es vice presidente del club.

Asumió junto al presidente, Jorge Amor Ameal, a fines de 2019 pero no se había expresado ante el periodismo, como si lo había hecho en la campaña para las elecciones. En estos meses, apenas se lo había escuchado en publicaciones no oficiales del club y con videos cortos. Su testimonio era muy esperado y dejó varias frases para destacar.

-''Cardona es un genio jugando al fútbol. El penal de hoy si lo hubiese metido diríamos que es maravilloso lo que hizo, como le pasó a Zidane. Cuando te lo atajan...fue como le pasó a Agüero hace muy poquito. Mientras seguían pateando él se agarraba la cabeza. Menos mal que ganamos. Vivimos en un país que es muy pasional y lo hubiesen criticado mucho''.

EL PENAL DE CARDONA



EL PENAL DE CARDONA



Juan Román Riquelme habló en vivo con Fútbol 10 sobre la forma en que el colombiano pateó desde los 12 pasos frente a River. ¿Le va a hablar mañana?

-''Gallardo es un grandísimo entrenador. Está entre los más importantes de la historia de su club. Sabemos que cada partido que nos toque contra River es difícil sea quien sea el DT y los jugadores. A eso hay que agregarle que ellos tienen mucha confianza en su entrenador''.

-''Siempre vamos a tener la ilusión de que venga Cavani. En diciembre me dijo que tenía muchas ganas de venir. Es verdad que la 7 estaba guardada para él. Tiene muchas ganas de venir pero yo fui muy claro: lo que te podemos ofrecer de diferente respecto de Europa para ofrecerte es la cancha llena que se mueve. Sin gente, eso no lo tenemos. En algún momento será un lujo para nosotros contar con él''.

-''Boca está a la par de mi familia''.

'-'Con Julio (Buffarini) hemos hablado y él nos expresó que había hablado con su familia. Que estaban preocupados por la inseguridad del país. Entendemos su decisión''.

-''El clásico se gana, estoy muy feliz. Mañana el hincha de Boca se va a levantar sabiendo que seguimos en carrera''.

''Carlos (Izquierdoz) es de las personas más importantes para nuestro vestuario. Estamos muy agradecidos con él porque te da todo lo que tiene. Es un profesional increíble''.

#ESPNF10 📺 | #ESPN



"LOS JUGADORES ESTÁN CERCA DE ENTRAR EN LA HISTORIA DEL CLUB"



Juan Román Riquelme se mostró feliz por el triunfo ante River y puso sus ojos en lo que viene para Boca. ¿Podrá lograr un tercer torneo consecutivo por primera vez?

-"En mi casa me enseñaron que si yo sé lo que hago, tengo que estar tranquilo y la tele no me puede contar lo que yo hago. Sé que tengo muchos errores, que me voy a equivocar mucho y voy a aprender. Voy a cuidar mucho al club porque lo amo y sé que día a día vamos a estar mejor".

-''Pasamos merecidamente, ellos no patearon al arco. Sabemos que para ganar la Copa (Libertadores) tenemos que jugar mejor. No es fácil ganar un mano a mano''.

"ME DAN GANAS DE VOLVER A SER FUTBOLISTA CUANDO JUGAMOS CONTRA RIVER."



Juan Román Riquelme, mano a mano con TNT Sports, con ganas de jugar otro