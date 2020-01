River en San Martín: Claudio y Paula, dos fanáticos que llevan a Gallardo en la piel

La pretemporada de River en San Martín de los Andes fue una revolución popular. Día a día, cientos de hinchas se acercan a la zona donde trabaja el plantel conducido por Marcelo Gallardo, y cada tanto consiguen alguna retribución a tantas muestras de afecto.





En este caso, la historia del día tuvo como protagonistas a Claudio y Paula, dos fanáticos neuquinos del Millo. Estuvieron acompañando al plantel a todas partes (Madrid, Lima, Brasil, Chile...) y consiguieron un ansiado premio: la firma de Marcelo Gallardo en la piel, para un próximo tatuaje.

Entre sonrisas, ambos se acercaron a dialogar con RÍO NEGRO. "Ya pasó lo más difícil, conseguir la firma de Gallardo. Ahora cuando se vayan los jugadores la vamos a tatuar. En una hora hicimos lo que queríamos hacer hace dos días más o menos", explicó Claudio, visiblemente emocionado.

"Nosotros somos fanáticos y lo seguimos hace muchos años, así que hemos pasado por todas las etapas", añadió Paula, que también se mostraba constantemente sonriente.

Consultados sobre el acompañamiento a un plantel que atraviesa, según muchos hinchas, el mejor momento de su historia, ambos se sumaron a la opinión popular. Claudio explicó al respecto que "el River de Ramón fue bueno por etapas, esto fue todo junto".





Claro, acompañar a River a todos lados implica también la posibilidad de sufrir alguna derrota. La final de la última Copa Libertadores fue el caso. Allí estuvieron como siempre, pero con el paso del tiempo afirman que no acusan el golpe.

"En Lima teníamos que cerrar los ojos para acordarnos de España, para que el corazón vuelva a emocionarse; porque lo de Madrid no se supera. No tiene comparación. Estábamos felices, Madrid fue el broche de todo", explicó Paula; al tiempo que aseguró que si bien "estaba el dolor, porque no es lindo perder una final; todo lo que logró River superó el bajón de ese momento".

Consultados sobre si Marcelo Gallardo era el ídolo de ambos, coincidieron en destacarlo como el mejor técnico, pero a la hora de hablar de lo que ocurre dentro de la cancha tuvieron otras elecciones.

"El máximo ídolo para mí es Enzo Pérez. Sin dudas. Como entrenador si, Gallardo" explicó Claudio. Paula apuntó un poco más atrás en el tiempo: "Como jugador, el Juampi Sorín fue mi gran ídolo. Como técnico si, Gallardo superó todas las expectativas. Seguro lo tendremos en la Selección Argentina".





Sobre los objetivos para esta temporada, él aseguró que le gustaría "la Superliga, que todavía al Muñeco no se le dio... y después la Copa de nuevo. Sería la gloria".

Paula, en cambio, no pone ningún listón. "Ya nos dio todo, siento que lo podemos liberar. Si va a la Selección, feliz, porque se lo merece y Argentina también se merece un técnico como Gallardo", aseguró.