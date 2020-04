River: Pratto busca la puerta de salida, según su representante

Teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Gustavo Goñi, el futuro de Lucas Pratto se encuentra lejos de Núñez.

“Se va a caer por su propio peso que va a tener que salir. Porque es un jugador con un contrato alto y si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, es una ecuación que no le sirve tampoco a River. Supongo que el club lo entendería e intentaría generar alguna situación”.



Así lo comentó el agente del Oso, aunque aclaró que la intención no es forzar la salida sino que “Lucas analizará las posibilidades que lleguen y siempre que le convenga a River”.

Pratto llegó a River siendo la compra más cara de la historia del club. Le costó adaptarse al principio, pero al final de su primera temporada con la Banda fue clave en los dos partidos finales de la Libertadores contra Boca, y también para ganar la última Recopa marcando otro tanto. Sin embargo, nadie imaginaría que ese sería el último gol de Pratto en River hasta hoy. El próximo 30 de mayo cumplirá un año de sequía.

Es cierto que en el medio de este lapso sin festejos, una lesión lo tuvo un largo tiempo fuera de las canchas, y en su vuelta no tuvo muchos minutos como para recuperar ritmo de competencia.

A ello se le sumo su pobre actuación en la final de la última Libertadores ante Flamengo, donde perdió un balón sobre el final del partido que derivó en el empate parcial del equipo brasileño. “En el semestre anterior no estaba en plenitud, pero en el actual no tuvo demasiadas oportunidades”, opinó Goñi respecto de la falta de continuidad de Pratto