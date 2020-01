Robaron en el domicilio de Weretilneck en Viedma

Al menos una persona protagonizó anoche un hurto en la residencia alquilada por el senador Alberto Weretilneck en Viedma, según confirmaron fuentes policiales. Por el momento, no hay detenidos y se constató que fue robado un juego de play station 4.

El acto delictivo se concretó en la noche del sábado en la residencia de Misiones Salesianas y, de acuerdo a esa versión, el intruso o los responsables del hecho solo pudieron echar mano a ese equipo ya que al ingresar a la vivienda comenzó a sonar la alarma.

La señal sirvió para que a los pocos minutos llegue un patrullero policial, cuyos integrantes constataron que habían ingresado por los fondos del terreno. De inmediato, se acercó al lugar un allegado al senador tomando en cuenta que la única vigilancia en la actualidad es el sistema de alarma.

Las primeras pericias determinaron que habían ingresado por la parte trasera de la vivienda. Ese sector del barrio Don Bosco no cuenta con suficiente iluminación y, además, no existe demasiado movimiento de gente en virtud de que el frente de la vivienda da al paredón del club Sol de Mayo, que no tiene actividad en horario nocturno.

De acuerdo a la versión policial, ese domicilio estaba deshabitado al momento de producirse este acto delictivo.

Una vez que los efectivos se constituyeron en el lugar, fue convocado personal de la Brigada de Criminalística de la Policía de Río Negro para revisar el lugar y tomar huellas digitales que permitan esclarecer el caso.