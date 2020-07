Roca: así funciona el sistema de salidas en bici, caminatas y compras según el DNI

Si no mejoran las estadísticas, la intendenta Soria evalúa volver atrás con algunas actividades recreativas.

Tras el aumento de casos, la ciudad de General Roca -como otras del departamento- continúa en situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) aunque con algunas flexibilizaciones. El muncipio definió un esquema de circulación local por terminación de DNI para salidas recreativas en bicicleta, caminatas y compras. Sin embargo hay algunas excepciones que es importante tener en cuenta para organizarse.

La medida entró en vigencia desde las 0 horas del 4 de julio hasta el 10 de julio inclusive. Se acordó en el marco del Comité de Emergencia Sanitaria local y luego de que el municipio adhirió a la resolución 3708 del Ministerio de Salud de Río Negro y reguló cada actividad mediante las resoluciones municipales 1228 y 1245.

El Comité de Emergencia Sanitaria local apeló a la "colaboración de todos los ciudadanos para la correcta implementación de esta flexibilización, cuya continuidad depende del nivel de acatamiento y respeto a la normativa que se realice en adelante".

El esquema de circulación por DNI determina que quienes tienen documento finalizado en números pares 0-2-4-6-8 pueden salir los días con fecha par: lunes 6, miércoles 8 y viernes 10. En tanto que quienes tienen DNI que termina en número impar 1-3-5-7-9 lo pueden hacer los días martes 7 y jueves 9.

¿Cuáles son las excepciones para este sistema de salidas? No se rigen por el DNI quienes deben salir a cumplir con sus obligaciones laborales, las compras en farmacias, los turnos bancarios y de asistencia médica, y las compras de alimentos de primera necesidad en comercios de cercanía.

Las caminatas según el esquema están autorizadas de lunes a domingo de 13 a 18 y por un máximo de una hora. Se pueden realizar únicamente en forma individual, manteniendo el distanciamiento social y en un radio de 500 metros del domicilio, con barbijo y DNI. Los menores de 12 años podrán hacer acompañados por un progenitor o mayor conviviente.

El ciclismo recreativo también está habilitado, con sistema de terminación de DNI. Se debe realizar en forma individual y manteniendo el distanciamiento social, de lunes a domingo de 13 a 18 y por un máximo de dos horas. La circulación en bicicleta por cuestiones laborales no tendrá restricción horaria ni de terminación de DNI, debiendo presentar el permiso laboral correspondiente. Menores de 12 años, deberán ser acompañados por un progenitor o persona afín. La circulación no puede ser en grupo, no se pueden realizar paradas de descanso ni de ningún tipo y tampoco se puede transitar más allá del ejido de general Roca.

La actividad de running o salidas a correr no están autorizadas por el momento.

Será una semana decisiva para la ciudad. Si el comportamiento general es responsable, el viernes próximo podrían anunciarse más flexibilizaciones en la cuarentena, incluyendo la posibilidad de autorizar la actividad física a cargo de profesores o instructores.