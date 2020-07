Primeros pasos de una nueva normalidad en Río Negro

Con las diferencias que tiene Río Negro en cada región de su territorio, el comercio en la provincia se endereza hacia una apertura que representará una nueva realidad. La clave está en el rubro gastronómico, que por la manipulación de alimentos procesados y la presencia habitual de muchos clientes en espacios reducidos, debe extremar los protocolos

Hay ciudades, como Cipolletti o Villa Regina, que planean la apertura de bares y restaurantes, pero otras que, por falta de turistas o por circulación comunitaria del virus, mantienen medidas menos laxas.

En Bariloche, salir a tomar un café, disfrutar de la pastelería, compartir una cena en familia en un restaurante o una cerveza artesanal con un pizza, será una opción en esta nueva etapa de la cuarentena. La ciudad más importante del país en turismo de invierno abre hoy, a modo de prueba, veinte locales gastronómicos.

La prueba piloto o etapa de entrenamiento comenzará principalmente con confiterías y cafeterías. Pocos restaurantes serán de la partida inicial y solo un par de cervecerías podrán habilitar sus mesas.

En Cipolletti hay 26 restaurantes, 8 bares y 28 confiterías dispuestas a presentar sus planes de apertura.

Viedma, que no tiene casos activos de covid-19, ya disfruta de sus restaurantes, con la mitad de la capacidad que tenían y horario nocturno.

Viedma, sin casos, es las que más avanzó en la apertura

Viedma se encamina en forma paulatina y de a poco, a recobrar el ritmo normal ante la escasez de casos de coronavirus. Según fuentes municipales se estima que el movimiento de las actividades ronda un 80%.

En Viedma, la hotelería está habilitada y la mayoría de las actividades. Foto : Marcelo Ochoa

Casi todas las casas comerciales, principalmente las que pudieron sobrevivir a las crisis provocada por el aislamiento social tomaron vuelo dentro de los parámetros establecidos por el municipio.

En el rubro hotelería, algunos otros tienen actividad mínima absorbiendo personal de paso como trabajadores especializados.

En gastronomía se nota un repunte, y por caso un restaurante de la avenida costanera reabrió instalaciones y atiende con reservas aceptando menos de un 50% de comensales. El horario de aceptación va de las 20 a las 23, exclusivamente.

Una vez aceptados los protocolos también abrieron los gimnasios con sus limitaciones y horarios.

En Roca hay 150 locales que no pudieron abrir aún

Roca viene un paso detrás del resto de los municipios de Río Negro que ya transitan la fase de distanciamiento social, pero su actividad económica está funcionando al 95%, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Gimnasios, restaurantes, confiterías y otros sectores con habilitación comercial vigente representan el 5% del total de licencias activas en la ciudad, que antes de la pandemia se estimaban en unas 3.000.

Claro que esos 150 emprendimientos todavía paralizados preocupan, porque Roca ya contabiliza un centenar de emprendedores que decidió bajar las persianas y el impacto de esas decisiones significa más de 300 puestos laborales perdidos.

El menor ritmo de la actividad económica también se advierte en la recaudación municipal. La caída de ingresos totales en el período marzo-mayo fue del 25,96%, comparados con el mismo período del año anterior. Los ingresos por tasas fueron un 16,68% inferiores.

Desde el Ejecutivo detallaron que estas obligaciones de los contribuyentes representan un 20% del total de ingresos, por lo tanto no es lo que más preocupa mirando a futuro. “El verdadero problema es ese 25,96% menos de ingresos totales, porque los gastos se mantuvieron como si la actividad económica no se hubiese detenido”, se explicó.

Habrá más actividades comerciales en Cipolletti

La situación epidemiológica de Cipolletti resultó ideal para que las autoridades municipales determinen flexibilizaciones de actividades y colaboró para que la mayoría de los rubros comerciales pudieran volver a reactivarse.

Los gimnasios volverán a funcionar en unas horas, en Cipolletti. Foto: Florencia Salto

Desde la Cámara de Industria y Comercio estiman que un 85% de la actividad volvió a funcionar, pero resaltan que un 50% “no están absolutamente reactivadas porque no pueden realizar tareas en su totalidad”.

El municipio analizará los protocolos previos a cada reapertura del sector gastronómico. “El área de fiscalización llevará a cabo la evaluación para que se controle periódicamente”, expresó José Luis Bunter, titular de la Cámara.

“Necesitamos que entiendan que son aperturas de necesidad y se aprobarán bajo un criterio de Salud”, mencionó. “El sector gastronómico está extremadamente golpeado”, aseguró.

Bunter también señaló que “algunos pudieron conseguir una ayuda económica y les dio una posibilidad para reinventarse”.

En relación a la apertura de gimnasios y natatorios, se informó que “se encuentran capacitando y acompañando a cada empresario para que se logre adaptar a las reglamentaciones de salubridad”. Se estima que volverán unos 45 espacios de actividad física y 3 centros de natación.

En Villa Regina hay actividad pero baja recaudación

El funcionamiento comercial en Villa Regina es cercano al 100% de los rubros que cuentan con licencia comercial, dado que aún no se permite la apertura de salones de fiestas.

Los restaurantes y confiterías, si bien aún no tienen la posibilidad de atención al público en sus locales, desde hace varias semanas tienen permitido su funcionamiento con venta a través de sistema de deliveries y de take away; incluso durante los domingos y feriados.

En cuanto a los salones de eventos, aún se desconoce en qué momento se permitirá el funcionamiento de estos locales y bajo qué modalidad; mientras que en el rubro deportivo, tampoco se habilitó aún la apertura de canchas de fútbol cinco, tanto en espacios cerrados como abiertos.

En el resto de las actividades comerciales, las esenciales y la no esenciales, cuentan con habilitación para atención al público entre las 8 y las 19 (los comercios de alimentos, farmacias y artículos de limpieza), y de 9 a 12:30 y de 15:30 a 19, el resto de los rubros de lunes a sábados en todos los casos.

Si bien la actividad comercial es plena y no se frenó la actividad en la cadena frutícola, el municipio reginense no tuvo aún una recuperación en los índices de recaudación de tasas por servicios retributivos. La recaudación del municipio ronda entre el 25%: de los 12 millones que se facturan ingresan tres millones.