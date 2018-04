Habló Gigli en el juicio: “Yo no maté a mi amigo”

12:10 | ¿Cuándo se conocerá de la sentencia?

12:02 | Las últimas palabras de Gigli en el juicio: “Yo no maté a mi amigo”

Luego de terminar los alegatos de la defensa, el tribunal le preguntó a Gigli si quería hacer uso de su derecho a hablar. El acusado tomó el micrófono y por primera vez en todo el proceso declaró: “Yo no maté a mi amigo”.

10:43 | La defensa insistió en la inocencia de Gigli: “Nadie mata a un amigo”

Aseguran que, según los informes médicos, la hora de la muerte fue entre las 5 y las 7 del 1° de septiembre. Insisten en apoyarse en la autopsia que marca un rango horario más amplio que el que señala la fiscalía. Refutan la reconstrucción virtual que hizo del hecho la fiscalía.

Sostienen que, entre las 5 y las 7, rango horario de la muerte, no había consigna policial en la casa porque los policías que estaban de custodia en la puerta de la casa arrancaron a las 3 am y estuvieron hasta las 5, se fueron y recién los reemplazaron a las 7 am.

La abogada Patricia Espeche insistió en la inocencia de Gigli: “Nadie mata a un amigo” y agregó: “hay una llamativa perseverancia del fiscal en tratar de culpar a Gigli, que ha caído en un vacío”. Por último, pidió la absolución y la libertad inmediata.