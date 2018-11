Valle Fértil esconde una trampa para los que van a jugar a los galpones

En la Ex Valle Fértil las voces de algunos jóvenes hacen eco entre muros altos, escaleras que se mecen y pasillos oscuros. Al entrar, al gigante de cemento de la calle Avenida Roca casi Estados Unidos, los graffitis gritan en las paredes y el edificio encierra una trampa para los que se meten cada tarde a jugar.

A Luis, el kiosquero que vive en frente de los galpones la noticia de lo que pasó no lo sorprendió, pero sí lo preocupa desde hace tiempo. El hombre contó que cada tarde, los chicos se meten en ese lugar a jugar. Que corren entre los pasillos, e incluso desde el tercer piso le lanzaron un ladrillazo que le rompió el toldo de su negocio ubicado enfrente, calle de por medio.

Al entrar, se traspasa un pasillo oscuro lleno de tejas que crujen al ser pisadas. En lo que fueron los piletones, “La Rubí, Fede”, firmaron su paso con algunos trazos de aerosol. Al segundo piso se sube por escaleras de cemento que se hacen arena y al recorrer el lugar hay que esquivar los agujeros del suelo que aparecen de repente como trampas.

Nicolás un joven de la ciudad contó que es frecuente ver en las redes sociales, chicos que van ahí a hacerse fotos. También se puede prestar para practicar parkour (disciplina en la que deben avanzar superando obstáculos).

De lo que no queda dudas es que es peligroso. Los vecinos de enfrente fueron testigos de otros accidentes. Se enteraron de un nene que se quebró el brazo y hace semanas vieron que la ambulancia se llevaba a alguien más por la noche.

Desde la policía, por su parte, explicaron que no hay denuncias sobre disturbios o problemas en ese edificio. Si los jóvenes entran sin ser vistos y los propietarios no dan aviso, o sucede algo que amerite una intervención, no pueden ingresar porque sí, sin una orden de allanamiento al edificio de un privado.