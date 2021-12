Rodrigo y Fabián tienen más de 30, pero acaban de conocer su día de cumpleaños

Más de 30 años sin saber su día de cumpleaños. Con tanto tiempo, se puede llegar a creer que «ya está», que estos hermanos no pensarían en eso. Pero no, la identidad no se olvida, y saber qué día nacimos es parte de esa dignidad, de ese derecho, de ser humanos. Se animaron y emprendieron una búsqueda que hoy los tiene esperando el primer DNI …y su primer cumpleaños.

Rodrigo, de 32, y Fabián, de 36, fueron hasta el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) «algo descreídos», según describieron desde el propio organismo. Los convenció una cuñada, pero estaban seguros que después de tantos años no iban a lograr averiguar qué día nacieron. Por suerte, se equivocaron.

Los protagonistas de la historia solo sabían que los partos de su mamá habían sido atendidos en cierto hospital de Neuquén, pero no había ningún tipo de constancia y ellos no recordaban que les mencionaran alguna fecha en particular.

El hospital fue la punta del ovillo, de la que el CAJ comenzó a tirar hasta que el registro de los partos apareció. Con ellos, la bendita fecha de cumpleaños, para festejar desde el año que viene.

Dejando la firma para recibir el primer DNI.

Luego se hizo el trámite del certificado de edad ósea, «requisito primordial que se solicita según la ley», puntualizaron.

Certificaciones en mano y «articulaciones» con organismos del Estado, llegó el momento de ir al Registro Civil. Rodrigo y Fabián se sacaron las fotos, firmaron y ahora tienen que esperar. Su primer DNI, con la fecha de nacimiento en el, ya está en viaje a Neuquén.

Pero no son los únicos expectantes, también María, de 46 años, fue de la partida ese día en el Registro. Desde el CAJ explicaron que ella estaba siendo acompañada por la Dirección Provincial de las Violencias, pero se intervino para ayudarla con los trámites referidos a su identidad.

«La clave en estos casos es el acompañamiento, son situaciones de mucha vulnerabilidad y las personas cargan con tantos otros problemas que muchas veces la falta de identidad pasa a un segundo plano«, indicó la coordinadora del CAJ, Sofía Rabert Soto.

Además, hizo una convocatoria a todas las personas que aún no tienen su identidad a acercarse al organismo: «van a ser acompañadas por un equipo interdisciplinario dedicado a garantizar los derechos de las personas más vulnerables”.