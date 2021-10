En Neuquén ya hay 6 personas que tienen su DNI no binario

Desde 2019 hasta la fecha, el Registro Civil recibió 13 solicitudes de rectificación de partidas de nacimiento no binarias. De ese total, cuatro personas aún no han gestionado el DNI, tres lo tramitaron pero todavía no les llegó, y otras seis personas ya lo tramitaron y lo recibieron.

Desde el mes de julio, en Argentina se puede tramitar el Documento Nacional de Identidad no binario, que garantiza el derecho a la identidad y da cumplimiento a la ley N°26.743 de identidad de género. En estos poco más de dos meses, en la provincia de Neuquén ya se entregaron seis DNI no binarios.

Previo a que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto nacional 476/2021, que permite en uso de la “X” en el campo del sexo del DNI, la Provincia del Neuquén ya había avanzado al respecto: desde 2019 hasta la fecha, el Registro Civil recibió 13 solicitudes de rectificación de partidas de nacimiento no binarias.

De ese total, cuatro personas aún no han tramitado el DNI, tres lo gestionaron pero todavía no les llegó, y otras seis personas ya lo tramitaron y lo recibieron. Al respecto, la directora del Registro Civil, Laura Vargas, explicó que “a partir del decreto, las personas que habían hecho el pedido de rectificación de actas y que lo habíamos aceptado, pudieron continuar con el trámite de la solicitud del DNI no binario”.

En esta línea, Vargas dijo que “celebramos la sanción de este decreto, que fue posterior a esta decisión que tomó la provincia. Antes del decreto, si nosotros hacíamos el pedido del DNI como no binario no prosperaba”.

El decreto indica en sus fundamentos que el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos. Agrega que el derecho a la identidad está vinculado con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar su propio plan de vida.

Por eso, incorpora el uso de la “X” para las siguientes acepciones; no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada u otra acepción con la que puede identificarse la persona no comprendida en el binomio masculino/femenino. La nomenclatura es extensiva a la documentación de viaje.