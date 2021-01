Rompió la domiciliaria, volvió y le cerró la puerta en la cara a los agentes

Un hombre que cumple condena por un homicidio y otros hechos y tiene prisión domiciliaria no estaba en su casa de Cutral Co cuando se intentó controlarlo. Cuando, una hora después, el móvil regresó, observaron que el hombre que se desplaza en silla de ruedas llegaba acompañado por otra persona y no abrieron más la puerta.

Se trata de Jairo Vallejos, quien por su condición de estar en silla de ruedas tiene prisión domiciliaria. Ocurrió que el sábado, cuando alrededor de las 21 un móvil policial acudió a verificar la permanencia en su casa, no lo encontraron.

El presunto quebrantamiento de prisión domiciliaria se registró porque cuando se hizo el control, la persona no estaba. "Los propietarios (que atendieron la puerta) no manifestaron nada. A la hora volvieron los efectivos y observaron que la persona venía con una mujer que lo traía. Al advertir la presencia policial, rápidamente ingresan y no les abrieron la puerta a los policías”, informó el comisario inspector Eduardo Bravo.

A partir de ahí es que se le informa a la justicia sobre esta situación y será ahora la que deba resolver su continuidad o no de las condiciones de prisión domiciliaria. El hecho que Vallejos accediera a este beneficio estuvo fundamentado en que las unidades de detención no cuentan con las condiciones óptimas para que se desplace en silla de ruedas.