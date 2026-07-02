Familias pidieron contención y medidas de seguridad en el Cpem N° 6 de Cutral Co

En el Cpem N° 6 están suspendidas las clases desde la tarde del martes. (Foto: archivo Andrea Vazquez)

Un grupo de familias que envía a sus hijos al CPEM N° 6 de Cutral Co pidió a las autoridades escolares que se apliquen las medidas necesarias para brindar acompañamiento psicológico y emocional al estudiantado, después del hecho de violencia. Entregaron un petitorio a la conducción del establecimiento y ante otros organismos educativos y judiciales.

El retorno a clases todavía no está establecido cuándo ocurrirá. Al menos, hasta este viernes no se normalizarán las actividades.

Mientras el adolescente de 13 años sigue su recuperación, luego de haber recibido un disparo en el antebrazo izquierdo, este jueves las familias que se autoconvocaron frente al edificio para reclamar medidas urgentes y de protección. Colocaron pancartas en las que reclamaban la seguridad para estudiar.

El petitorio fue entregado en mano al director Juan Carlos Brizuela, quien lo recibió y confirmó que hasta mañana viernes no habrá actividad escolar. El directivo informó que ya hubo reuniones con el cuerpo docente y los funcionarios del Consejo Provincial de Educación e integrantes del equipo interdisciplinario.

«Estuvimos abordando las posibilidades, escuchando a los profesores para saber que cómo se sentían al respecto de esta situación porque es entendible el temor o miedo que puedan sentir porque es su lugar de trabajo», mencionó Brizuela.

Para el directivo, no es una situación que se pueda resolver de un día para otro. «Requerirá de mucho trabajo y tenemos en claro que estas decisiones o medidas implican la intervención de autoridades más elevadas y organismos competentes, no desde la dirección», aclaró.

La presencia de un vigilador es una de las opciones como ya existen en las otras escuelas medias. Si bien estaba solicitado desde hacía tiempo, según el directivo, no se concretó todavía por lo que se insistió.

A la vez, se analiza si es posible la creación de un «hall frío», que es una sala previa al ingreso al edificio escolar que permite la toma de datos de quienes ingresan. En el Cpem 58 y la Epet 10 de Plaza Huincul ya funcionan.

Por otra parte, se concretará una reunión con las familias y estudiantes del curso en cuestión y con el resto del establecimiento. Se deberán establecer medidas de contención porque atravesaron una situación traumática. Este establecimiento cuenta con 823 alumnos repartidos en turnos mañana y tarde.

Acompañamiento psicológico a estudiantes, docentes y familias

En tanto, el petitorio que tiene varios puntos, plantea un acompañamiento psicológico y socioemocional de los estudiantes, docentes y familias que hayan resultado afectados. Al mismo tiempo piden la implementación de «dispositivos institucionales de escucha, contención y seguimiento».

Como también la elaboración de un plan de intervención que contemple acciones de prevención, reparación y fortalecimiento de la convivencia escolar. A la vez requirieron que se adopten todo tipo de medidas necesarias «para garantizar que el establecimiento continúe siendo un espacio seguro para el desarrollo del proceso educativo».

En ese contexto, se refirieron exclusivamente a los estudiantes presentes en el momento del hecho que «pueden haber experimentado una situación potencialmente traumática». Sostuvieron que las consecuencias podrían manifestarse mediante miedo, ansiedad, dificultades de aprendizaje, alteraciones en la convivencia escolar, ausentismo u otras afecciones emocionales. Por eso piden la implementación de estrategias adecuadas de contención y acompañamiento.

El alumno herido

Esta situación se desencadenó porque el martes por la tarde, cuando se iniciaba la jornada escolar un estudiante manipuló un arma de fuego y se efectuó el disparo que alcanzó el antebrazo izquierdo de otro compañero. Todos escucharon el estruendo y luego observaron la lesión.

El lesionado fue trasladado en ambulancia hasta el hospital local, donde fue estabilizado. El miércoles lo evaluaron en el hospital Castro Rendón de Neuquén y el equipo de médicos especialistas en miembros superiores determinó que se debe hacer una cirugía entre el 8 o 9 de julio.

Al mismo tiempo sigue en curso la actuación judicial.