El peor final en Neuquén: confirman que la mujer que murió por monóxido de carbono estaba desaparecida desde hace varios días

El misterio y la angustia en torno a una desaparición que conmocionaba a la capital de Neuquén sumaron un trágico desenlace este jueves. Tras la realización de la autopsia judicial, el Ministerio Público Fiscal confirmó a Diario RÍO NEGRO que el cuerpo hallado calcinado el pasado sábado a la madrugada pertenece a Dayana Stefani Gómez, de 32 años, una de las mujeres que era intensamente buscada desde hacía varios días en Neuquén.



El informe preliminar de la autopsia arrojó luz sobre las causas del fallecimiento. Si bien el cuerpo presentaba severas quemaduras, los peritos forenses determinaron que la muerte se produjo por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Además, el documento oficial detalló que en el cuerpo no se hallaron lesiones compatibles con otro tipo de agresión, alejando, por el momento, la hipótesis de un homicidio.



La principal hipótesis: un intento de calefaccionarse

La investigación, que se encuentra a cargo de la fiscal de Homicidios Lucrecia Sola, apunta a un trágico accidente derivado de la vulnerabilidad social. Las autoridades sospechan que la víctima se encontraba en situación de calle y que utilizaba las instalaciones abandonadas como refugio temporal.

Según la teoría fiscal, la mujer se dispuso a pasar la noche sobre un colchón dentro del edificio.

Ante las bajas temperaturas, encendió fuego para poder calefaccionarse en un espacio que se caracterizaba por ser muy cerrado.

Gómez se habría quedado dormida, momento en el que inhaló el gas tóxico que le provocó la muerte. Posteriormente, las llamas se propagaron, alcanzando el colchón y provocando que el cuerpo quedara calcinado casi en su totalidad.

El macabro hallazgo se produjo de forma casual. Una joven que transitaba por la zona advirtió la presencia de fuego en el lugar y dio aviso inmediato a los Bomberos de la Policía, quienes al sofocar las llamas se encontraron con el cadáver.

Dayana Stefani Gómez era inténsamente buscada desde el 23 de junio. Su desaparición motivó varios procedimientos policiales y la difusión de una placa con sus datos.



El ex CIRSE, un espacio abandonado

La tragedia vuelve pone el foco sobre el salón ubicado en la parte trasera del predio que perteneció al CIRSE (Círculo de Suboficiales del Ejército), situado en plena Avenida Argentina, entre Albardón y Otto Neumann, en cercanías de la Plaza de las Banderas.

El espacio suele ser utilizado por personas en situación de calle y en varias oportunidades se registraron situaciones delictivas.