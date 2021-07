¿Rossi deja Defensa?: “Pensé que los cambios de Gabinete se daban cuando había funcionarios que no funcionaban”

El ministro Rossi y el gobernador Perotti no pudieron acordar una lista de unbidad para Santa Fe.

Cada vez más caliente se pone la interna dentro del Frente de Todos. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó su decisión de integrar una de las listas en las PASO para las elecciones legislativas en la provincia de Santa Fe, pese a los pedidos oficiales para que se baje y así favorecer la unidad del oficialismo.

El titular de la cartera reconoció que en el oficialismo hay diferencias sobre “cómo se terminan decidiendo los procesos y las alternativas políticas en la provincia de Santa Fe”. En ese marco, señaló en radio Urbana Play que “nadie me pidió nada”, acerca de los rumores de una eventual renuncia a su cargo si no baja su precandidatura. Sin embargo, parafraseando a Cristina Kirchner, señaló con tono crítico: “Siempre pensé que los cambios de Gabinete se daban cuando había ‘funcionarios que no funcionaban’, no cuando un dirigente político -con los años de trayectoria que tengo yo en la provincia de Santa Fe y en todo el país- decide participar electoralmente en su propio distrito”.

Hoy vence el plazo para ratificar las precandidaturas ante la Justicia electoral. La puja interna del oficialismo en Santa Fe provocó malestar entre la Casa Rosada y entre las mismas líneas del Instituto Patria. El ministro Rossi desafía el liderazgo de Omar Perotti en la provincia con una lista propia en las primarias para competir con la boleta impulsada por el gobernador provincial, que cuenta con el aval tanto del presidente Alberto Fernández como de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por mandato del presidente Alberto Fernández, el ministro de Defensa hizo tres propuestas para cerrar una lista de unidad. La primera fue encabezar la lista de senadores, la segunda hacer lo mismo con la de diputados y la tercera que su socia política, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, sea quien lidere la lista de diputados y él personalmente baje su precandidatura. El gobernador Perotti anoche finalmente descartó todas las opciones. La interna ya está encaminada.