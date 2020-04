Rossi quiere seguir un año más en MotoGP

Valentino Rossi, quien tiene 41 años y fue nueve veces campeón del mundo, seis de ellas en MotoGP, reveló que desea seguir participando en 2021, porque su deseo es retirarse en una pista y no debido al receso del motociclismo por la pandemia de coronavirus.



“Estoy en una situación difícil, aunque mi primera opción es seguir participando al menos hasta 2021", comentó Rossi, uno de los ídolos del MotoGP.



Rossi, piloto del equipo oficial Yamaha, comentó que “tengo suficiente motivación y quiero continuar, espero estar en un buen nivel luego de este receso”.



“Tengo otro año de contrato y tiempo para decidir, necesito cinco o seis pruebas con el nuevo jefe mecánico y algunas modificaciones que se hicieron en el equipo para saber si puedo ser fuerte otra vez”, añadió Rossi, quien ganó nueve títulos mundiales, porque a los de MotoGP le suma otros tres en las categorías 125 cc., 250 cc. y 500 cc.



Números que importan 9 títulos ganó Valentino Rossi en el Mundial de motociclismo de velocidad. Serán en MotoGP. Los otros en 125 cc., 250 cc., y 500 cc. 115 triunfos logró en su campaña deportiva en 400 pruebas, en diferentes categorías del Mundial.

“El problema es que con el coronavirus no podemos tener actividad y no sabemos cuándo podremos hacerlo. Espero que sea en agosto o setiembre, lo que está claro es que si no participamos durante todo 2020, lo más justo para mí es poder hacerlo en 2021 para cerrar mi campaña”, aseguró Rossi.