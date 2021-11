Rowling denunció que activistas filtraron la dirección de su casa en las redes

La escritora británica J. K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, denunció por redes y ante las autoridades policiales de su país ser víctima de doxxing, una práctica maliciosa online que consiste en hacer púbicos datos privados y que en este caso habría sido ejecutada por tres actores y «activistas» de disidencias sexuales que difundieron sus propios retratos, tomados frente a la casa de la escritora, dejando ver claramente la dirección del domicilio particular.

La escritora aseguró que su caso no es el único dentro del grupo de mujeres que «se niega a aceptar que el concepto sociopolítico de identidad de género debe sustituir al de sexo» y que, como ella, «han sido objeto de campañas de intimidación que van desde el acoso en las redes sociales, el señalamiento de sus empleadores, hasta ciberataques y amenazas directas de violencia, incluida la violación».

Rowling, quien no participará de la celebración de HBO por los 20 años de la primera película de Harry Potter, presuntamente por el protagonismo ganado con posteos considerados transfóbicos, evaluó que esa acción forma parte de una «amenazas» en su contra.

«El viernes pasado, la dirección de mi familia fue publicada en Twitter por tres actores activistas que se fotografiaron frente a nuestra casa, colocándose cuidadosamente para que nuestra dirección fuera visible» posteó Rowling en un hilo donde agradeció la asistencia de Scotland Yard y «a todos los que denunciaron la imagen a @TwitterSupport . Su amabilidad y decencia marcaron la diferencia para mi familia y para mí».

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8