Desde la Patagonia maneja el vivero líder de plantines de frutillas: «A mis 75 años, tengo proyectos a 15»

Arrancó en Río Negro, pero finalmente se radicó en Neuquén. Hoy trasciende las fronteras de Argentina. “Yo veía lo que sufrían mis padres con las cosechas de peras, manzanas, uvas, tomates… Así que dije: ‘voy a ir por algo que lo pueda manejar todo yo: hacerlo, plantarlo, venderlo, cobrarlo, todo yo’”. Así relata Antonio Ortega la razón por la que eligió la multiplicación de plantines de frutillas por sobre la fruticultura.

“Todo el mundo me decía que me iba a fundir, y la verdad que esto me da unas satisfacciones espectaculares”, cuenta Antonio. Más de 50 años de trabajo duro es la clave de su éxito. Lo que comenzó con un caballo y una vaca, se convirtió en Patagonia Agrícola SA. En hectáreas de viveros en Plottier (Neuquén) y El Maitén (Chubut). En plantas procesadoras en Plottier y en Coronda (Santa Fe). En plantines de fresas que hoy llegan de a millones a Brasil y Colombia, y que incluso supieron arribar a naciones como Países Bajos y Emiratos Árabes.

Antonio es hijo de agricultores españoles y oriundo de Bowen, una pequeña localidad de la provincia de Mendoza. Tiene 6 años de escuela primaria, 6 meses de cursado en una escuela agrícola, y casi 6 décadas de incansable trabajo y de valiosas relaciones. Hoy brinda charlas nacionales e internacionales, en las que comparte su historia y su vasto conocimiento en la materia.

Vivero líder: ¿por qué Antonio eligió Neuquén?

Ortega se define como “nómade”. Antes de llegar y establecerse en la ciudad de Plottier en el 2001, la empresa estuvo 10 años en Lamarque, provincia de Río Negro, y 5 años en la provincia de Mendoza. Esto es fruto de una búsqueda constante de las mejores condiciones para el desarrollo de los viveros y la producción de los plantines de frutillas.

Son 3 los elementos que encontró en Plottier para decidir la radicación de sus viveros de bajura allí. El primero tiene que ver con la gran amplitud térmica de la zona; o sea, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima que se alcanza en un mismo día. El segundo elemento es que la temperatura que registran los suelos es la adecuada. Y el tercero es la extraordinaria calidad de las aguas del río Limay. “Es un agua muy pura, muy sana, con PH muy bajo, con conductividad casi nula, salinidad prácticamente cero”, comenta el empresario. Estos factores son justamente los que necesita la planta de frutillas para desarrollarse.

Antonio en el galpón de cortado que la empresa tiene en Plottier. Foto: Cecilia Maletti.

Hoy la empresa también tiene un vivero de altura en El Maitén, una localidad al noroeste de la provincia de Chubut. Mediante perforaciones, aprovechan para el riego el agua pura de deshielo que se halla en el subsuelo, similar a la del río Limay. El suelo, en cambio, es diferente al de Plottier. En la localidad neuquina “las tierras son pobres, es arena lavada, lo cual no significa que sea mala, porque es más fácil agregar lo que necesita que quitarle lo que no”, señaló Antonio.

La búsqueda de las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad es constante, y Antonio se mostró preocupado por el calentamiento de la Patagonia. “Antes los fríos entraban en febrero, ahora en mayo”, consideró.

“En Plottier hallamos amplitud térmica, suelo con buena temperatura y el agua del Limay, que es extraordinaria para el riego.” Antonio Ortega, fundador de Patagonia Agrícola SA.

Qué hace Patagonia Agrícola, el vivero líder ubicado en Neuquén

Es una empresa dedicada a la multiplicación de plantines de frutilla. El inicio de la cadena radica en la ciencia, particularmente en la genética. Mediante un contrato con la Universidad de California, la empresa importa variedades de plantas de frutillas desde Estados Unidos (meristemas), las que luego multiplica para plantar sus viveros. En la definición de las variedades más apropiadas para la producción en la zona, la empresa contó con el asesoramiento de genetistas estadounidenses.

Producción. El vivero de Patagonia Agrícola en Plottier, provincia de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

En los viveros hay personas encargadas del mantenimiento de las plantaciones, que incluye la extracción de los frutos. El riego es por aspersión, con agua proveniente del río Limay.

La cosecha de los plantines se hace con maquinaria, y tiene lugar entre abril y mayo, habitualmente de noche ya que se requieren bajas temperaturas. En Plottier está prevista para mayo. En el video siguiente se puede ver la cosecha en el vivero de El Maitén, que tuvo lugar esta semana. La misma se llevó adelante excepcionalmente de día, aprovechando la ola de frío que incluyó una nevada.

Lo que se levanta del campo se sube a camiones, que tienen como destino final la planta de cortado y lavado de la empresa, ubicada sobre Ruta 22 en la ciudad de Plottier. La producción se descarga en las cámaras frigoríficas para su inmediato procesamiento. Primero se corta la planta, para que únicamente quede la raíz y apenas 3 centímetros de corona. Luego, se lava para quitar toda la tierra del producto, pues es una condición para exportar. Finalmente, las plantas retornan al frigorífico.

“El producto final es la plantita, a raíz desnuda y lavada”, apuntó Antonio, quien calcula que la venta se reparte en partes iguales entre mercado interno y externo. Hoy son dos los mercados foráneos a los que la empresa vende plantines. Uno es Brasil, hacia donde se envían por año entre 12 y 15 millones de plantines mediante camiones. El otro país importador es Colombia, y la logística es terrestre hasta una terminal portuaria de Chile, y marítima desde el país trasandino hasta el destino final.

Plantines de frutillas. El producto final, antes del lavado. Foto: gentileza.

En el mercado interno, la empresa tiene fuerte presencia en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos. Un pequeño porcentaje de la producción queda en Neuquén, aunque Antonio estima que el 80% de las plantaciones de frutillas de Plottier tienen origen en sus plantines.

San Andreas, Albión, Aromas, Rábida, Rociera, Fronteras y Camino Real son algunas de las variedades de plantas producidas y comercializadas bajo la marca Don Antonio.

Antonio explicando las variedades de plantas de frutillas con las que trabaja. Foto: Cecilia Maletti.

Presente y porvenir de Don Antonio

Cuando se mira el camino recorrido hasta la actualidad, el balance sin dudas es positivo. Aquella semilla sembrada en la localidad de Lamarque hoy es una gran empresa motivo de admiración.

Consideró que los principales problemas que afronta en el día a día son con las instituciones del estado. “Necesitamos un estado; un estado firme, con proyección, con reglas claras para la producción, para los obreros y para todo el mundo”, consideró.

«A mis 75 años, tengo proyectos a 15 años.» Antonio Ortega, fundador de Patagonia Agrícola SA, sobre las instituciones del estado argentino.

A nivel local, se mostró preocupado por el avance de los loteos cercanos a su vivero, lo cual dificulta la aprobación para exportación. “Están echando todo a perder, rompieron 10 mil hectáreas de tierra prodigiosa con riego”, marcó.

Los viveros de Plottier y El Maitén no son la única actividad de la empresa, pero Antonio dice que, si algún día no pudiera seguir haciendo plantas de frutillas, se iría del país. Sin embargo, en el largo plazo deposita las esperanzas en sus dos hijos, quienes ya están en la empresa y la actividad, y en cuyas manos está el legado. Antonio avisa: “a mis 75 años, tengo proyectos a 15 años”.