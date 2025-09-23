Agendá las próximas dos expo rurales que se realizarán en Junín de los Andes en Octubre 2025 y Enero 2026

Hoy se realizó el lanzamiento oficial de las próximas exposiciones organizadas por la Sociedad Rural del Neuquén: la Expo Bovinos 2025, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre, y la Expo Rural del Neuquén 2026, que tendrá lugar del 21 al 25 de enero.

Del encuentro participaron la presidente de la SRN, Cecilia de Larminat; el gobernador Rolando Figueroa; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; la ministra Julieta Corroza; y el presidente del BPN, Gabriel Bosco; los diputados Gabriel Alamo y César Gass junto a autoridades provinciales, empresas auspiciantes y miembros de la comisión directiva SRN.

Durante la presentación, la presidente de la SRN destacó que, en un marco complejo para la producción neuquina, marcado por la sequía y las condiciones climáticas adversas para el productor.

Uno de los temas centrales fue la emergencia por sequía, donde la SRN solicitó que se emita cuanto antes el decreto que la declare, de modo de activar los mecanismos previstos y poner a disposición herramientas concretas para los productores de la región.

Asimismo, se abordó la necesidad de reforzar la prevención de incendios forestales y la importancia de avanzar en la sanción de la ley de Manejo del Fuego, proyecto al cual la institución aportó propuestas para su mejora.

Con estas acciones, la SRN reafirma su compromiso con la defensa de la producción, la sanidad y la identidad rural de Neuquén y la Patagonia, y reitera que se encuentra a disposición para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a los productores de la región.