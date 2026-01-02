Agro en la Patagonia: en cuatro fotos, así cerraron el 2025 los productores en sus campos

Trigo, maíz, alfalfa, ganadería y fruticultura. La diversidad y potencial de la producción en la Norpatagonia quedan demostrados en este compilado de fotos enviadas por los productores y encargados de campos.

Si deseás compartir las imágenes de tu campo con Río Negro Rural, enviarlas a rural@rionegro.com.ar, indicando localidad y adjuntando una breve descripción. La misma será publicada tanto en la web de Diario RÍO NEGRO como en la contratapa del suplemento Rural, que sale todos los domingos con el diario.

Mainqué, Río Negro.

Francisco Pili, de Esperanza SRL, envía una imagen de un cuadro de maíz, con notable estado de avance.



Pomona, Río Negro.

Guillermo Borrajo, encargado de Agrónica SA, retrató este cuadro con bovinos pastoreando alfalfa.



Mainqué, Río Negro.

Jeremías Aventín Moretti, de Establecimiento Soledad, comparte una foto de un par de peras Williams.

